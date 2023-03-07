لابورتا: برشلونة لم يشتر الحكام أبدا.. وتشافي يجب أن يستمر

شدد خوان لابورتا رئيس برشلونة على أن الاتهامات الموجهة لناديه بشأن الحكام غير صحيحة بالمرة.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "برشلونة لم يشتر حكاما أبدا ولم يكن لدى النادي نية لشراء الحكام مطلقا".

وأضاف "قوة الحقائق تتعارض مع هؤلاء اللذين يحاولون تغيير القصة".

وأكمل "هناك مصالح معينة هدفها الإضرار بصورة النادي على المستويين المحلي والدولي وهناك حملة للإضرار بمصالح برشلونة تهدف للسيطرة على النادي".

وأردف "فكرت في أمر تجديد تعاقد تشافي بالفعل وحتى إذا لم يفز بالدوري".

وأتم تصريحاته "علينا تجديد تعاقد تشافي فهو يعرف النادي جيدا ويدافع عن أسلوب برشلونة الحقيقي ولا يجعلك تمد ذراعك أكثر من ملابسك، لم أناقش الأمر مع إدارة النادي لكنني فكرت فيه بالفعل".