لابورتا: برشلونة لم يشتر الحكام أبدا.. وتشافي يجب أن يستمر

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 22:15

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

شدد خوان لابورتا رئيس برشلونة على أن الاتهامات الموجهة لناديه بشأن الحكام غير صحيحة بالمرة.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "برشلونة لم يشتر حكاما أبدا ولم يكن لدى النادي نية لشراء الحكام مطلقا".

وأضاف "قوة الحقائق تتعارض مع هؤلاء اللذين يحاولون تغيير القصة".

أخبار متعلقة:
بقيادة موسيماني.. أهلي جدة ينفرد بصدارة دوري الدرجة الأولى السعودي حجازي ينهي مخاوف نونو سانتو قبل مواجهة النصر في كلاسيكو السعودية رومانو: يوفنتوس فعل بند شراء مويس كين

وأكمل "هناك مصالح معينة هدفها الإضرار بصورة النادي على المستويين المحلي والدولي وهناك حملة للإضرار بمصالح برشلونة تهدف للسيطرة على النادي".

وأردف "فكرت في أمر تجديد تعاقد تشافي بالفعل وحتى إذا لم يفز بالدوري".

وأتم تصريحاته "علينا تجديد تعاقد تشافي فهو يعرف النادي جيدا ويدافع عن أسلوب برشلونة الحقيقي ولا يجعلك تمد ذراعك أكثر من ملابسك، لم أناقش الأمر مع إدارة النادي لكنني فكرت فيه بالفعل".

برشلونة الدوري الإسباني خوان لابورتا
نرشح لكم
أنشيلوتي: الفوز بالدوري ممكن.. ولا يمكن أن يسجل ريال مدريد هدفا في 3 مباريات فاسكيز: كنا نستحق أكثر من التعادل.. وسنقاتل على الدوري للنهاية ريال مدريد يتعثر.. يد روديجير تهدي برشلونة تعادلا سلبيا مع بيتيس رافينيا: أتفهم رغبة فاتي في تسديد ركلة الجزاء انتهت في الدوري الإسباني - بيتيس (0) - (0) ريال مدريد تشافي: يجب أن نتعلم كيف ننهي المباريات.. وطرد أراوخو صحيحا تشكيل ريال مدريد - بنزيمة وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام بيتيس نصف ساعة بـ10 لاعبين.. برشلونة يستعيد توازنه في الدوري ويهزم فالنسيا
أخر الأخبار
مدرب بلوزداد: مباراة الزمالك مفتاح تأهلنا لربع النهائي 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الأهلي يواصل انتصاراته دون هزيمة في دوري السيدات.. وفوز صعب لسبورتنج 5 دقيقة | كرة سلة
وداع مؤقت لأوجاع بوتر في الدوري.. تشيلسي يهزم دورتموند ويتأهل لربع نهائي الأبطال 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
وجهة سيخشاها الكبار في ربع نهائي الأبطال.. بنفيكا يسحق بروج بخماسية 20 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر فيريرا: أتمنى أن يستمر الزمالك بنفس الصورة.. ومشكلتنا كانت الجولة الافتتاحية 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
فيجورست يبرر تصرفه الغريب في أنفيلد 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
سيناريوهات تأهل الزمالك - انتصاران من أجل ربع النهائي وإلا انتظار الهدايا.. وموقف معقد محتمل 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر معلول: ركلة جزاء الجزيري من وحي الخيال.. والزمالك لم يسرق الفوز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز