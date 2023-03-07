بقيادة موسيماني.. أهلي جدة ينفرد بصدارة دوري الدرجة الأولى السعودي

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 22:11

كتب : FilGoal

موسيماني مدرب أهلي جدة

انفرد أهلي جدة صدارة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودية.

وفاز أهلي جدة على نجران بهدفين دون رد ضمن الجولة 24 من دوري يلو.

وسجل عبد الله المقرن ومراد خضري هدفي أهلي جدة في شباك نجران.

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وتصدر أهلي جدة ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي تحت قيادة بيتسو موسيماني.

واستغل أهلي جدة تعثر الحزم الذي تعادل أمام القادسية بهدف لكل فريق وفقد نقطتين ثمينتين في صراع الصدارة.

ورفع أهلي جدة رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقا على الحزم صاحب المركز الثاني بنقطتين.

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فيما توقف رصيد نجران عند 19 نقطة في المركز 19 (قبل الأخير) في جدول الترتيب.

ويلعب يوسف إبراهيم "أوباما" ضمن صفوف الحزم معارا من نادي الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

موسيماني حقق الفوز رقم 13 مع أهلي جدة بعدما تعادل في 5 مباريات وتعرض لخسارة وحيدة من أصل 19 مباراة مع الفريق.

وستتأهل الأندية أصحاب المركز الـ4 الأولى من دوري الدرجة الثانية إلى دوري المحترفين السعودي خلال المسوم المقبل 2022-2023.

أهلي جدة موسيماني
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