انتهت دوري الأبطال - بنفيكا (5) (1) بروج وتشيلسي (2) (0) دورتموند.. أصحاب الأرض لربع النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية مباشرة لمباراتي اليوم الأول من إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويستضيف تشيلسي منافسه بوروسيا دورتموند على ملعب ستامفورد بريدج بعدما تفوق الأخير ذهابا بهدف دون رد.

فيما فاز بنفيكا خارج أرضه على كلوب بروج قبل لقاء اليوم على ملعب لا لوش.

تشيلسي × بوروسيا دورتموند

نهاية اللقاء بتأهل تشيلسي

ق 75: كونور جالاجر يسجل هدفا يلغي بداعي التسلل.

ق 52: جوووووووول تشيلسي يتقدم بركلة جزاء سددها هافريتز في الشباك.

ق 51: الحكم يطلب إعادة ركلة الجزاء بسبب دخول لاعب دورتموند لداخل المنطقة قبل التنفيذ

ق 50: أوووووووووه كاي هافريتز يسدد ركلة جزاء في القائم

ق 49: الحكم يحتسب ركة جزاء لصالح تشيلسي بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود لمسة يد على وولف مدافع دورتموند.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: جووووووووووول أوووووووووووول.. رحيم سترلينج يسجل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من هافريتز.

ق 40: ركلة حرة مباشرة لتشيلسي داخل عمق منطقة الجزاء لكن كوليبالي يشتتها بالخطأ بدلا من أن يودعها في المرمى.

ق 37: هدف ملغي لتشيلسي بسبب التسلل رغم تسديدة رائعة سكنت الشباك.

ق 33: تسديدة على الطائر من كوفاسيتش تمر أعلى العارضة.

ق 15: كيبا يتألق ويتصدى لركلة حرة مباشرة سددها ماركوس رويس.

ق 5: خروج يوليان براندت ومشاركة جيوفاني رينا في تغيير اضطراري أول بسبب الإصابة.

بداية اللقاء

المباراة تتأخر بدايتها 10 دقائق بسبب تأخر حافلة دورتموند لملعب ستامفورد بريدج لتبدأ في العاشرة وعشر دقائق.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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بنفيكا × كلوب بروج

نهاية اللقاء بتأهل بنفيكا

ق 87: هدف تقليص الفارق من بيورن ميير بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ق 78: جووووووووول الخاااااامس.. نيريس يسجل الهدف الخامس بتسديدة أرضية على يسار الحارس من داخل منطقة الجزاء.

ق 71: جووووووول الرااااااااااابع.. جواو ماريو يسجل من ركلة جزاء على يسار الحارس

ق 70: ركلة جزاء لبنفيكا يتحصل عليها جيلبرتو.

ق 57: جووووووول الثاااااالث.. عرضية أرضية من جريمالدو وتسديدة من لمسة واحدة من جونكالو راموس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جوووووووول الثااااااني.. جونكالو راموس يراوغ 3 مدافعين داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك.

ق 37: جوووووووول أووووووول.. رافا سيلفا يتقدم للنسور البرتغالية، عرضية من جونكالو راموس ورافا يتسلم الكرة ويراوغ مدافعا ويسجل في الشباك.

ق 2: إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق 1: عرضية أرضية من ألكسندر باه بعد مرور 80 ثانية وجواو ماريو يسجل بالكعب بطريقة رائعة.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.