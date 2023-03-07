مؤتمر بيولي: توتنام سيحاول الهجوم أكثر من لقاء سان سيرو.. وجيرو سيبدأ المباراة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 21:53

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن جميع لاعبي الفريق بحالة جيدة، وأن اللقاء مختلف عن مباراة فيورنتينا.

وتفوق ميلان ذهابا على الديوك اللندنية بهدف دون رد على ملعب سان سيرو قبل لقاء الإياب على ملعب توتنام.

وقال بيولي عبر المؤتمر الصحفي: "الكل بحالة إيجابية، أوليفييه جيرو وبراهيم دياز بخير، جميع اللاعبين متاحين، وجيرو سيبدأ منذ بداية المباراة، ومن ثم سنختار بقية الفريق، نشعر بإيجابية، وصلنا بثقة وتحدي".

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وتابع "حضور كونتي مهم، أتحدث عن تجربة شخصية، كونتي قيمة مضافة وبسبب وجوده سنجد خصما متحفزا للغاية".

وعن الخسارة من فيورنتينا أجاب قائلا: "هي قصة مختلفة مقارنة بمباراة فلورنسا، لكن مقارنة بلقاء الذهاب، وأتوقع تعامل آخر من لاعبي فريقي".

وأردف "ميلان عليه أن يخوض المباراة ويستمر على ذلك".

وأكمل "النتائج لا تغير مباراة الغد، كلا الفريقين عليهم الوصول للدور المقبل، توتنام سيحاول الهجوم أكثر من لقاء سان سيرو، لديهم إحصائيات جيدة في الشوط الثاني، وعلينا أن نكون حذرين مع أسلوب لعبهم".

وواصل "سيكون الملعب مشتعلا، كما حدث في سان سيرو، لكن الهدف لا يُسجل عن طريق الجماهير".

وأتم "مباراة الغد تتعلق بالشخصية، خصمنا قوي هجوميا، وسيلعبون بقوة وعلينا أن نحضّر أنفسنا للسيطرة على اللقاء أكثر، لدينا أفضلية صغيرة لكن لا يمكننا التفكير بنا، علينا أن نهاجم ونلعب بحدّة".

ولم يفز ميلان في مباراة فيورنتينا الأخيرة بالدوري الإيطالي إذ يظل الفريق خامسا في جدول الترتيب.

بينما تعثر توتنام مرتين في آخر مباراتين فودّع كأس الاتحاد وتلقى هزيمة من ولفرهامبتون.

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