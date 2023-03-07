إصابة لاعب طلائع الجيش بقطع في الرباط الصليبي
الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 21:08
كتب : FilGoal
أعلن السيد أبو آمنة لاعب وسط طلائع الجيش إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
السيد أبو آمنة
النادي : طلائع الجيش
وتعرض لاعب وسط طلائع الجيش للإصابة خلال مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي في الجولة 21 من الدوري والتي أقيمت في ملعب برج العرب.
وكان السيد أبو آمنة انضم لصفوف طلائع الجيش في يناير الماضي قادما من بلدية المحلة الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية المصري.
ويبلغ السيد أبو آمنة من العمر 26 عاما وشارك مع طلائع الجيش في مباراة واحدة فقط ضد المصري والتي تعرض خلالها للإصابة.
ويحتل طلائع الجيش المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.
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