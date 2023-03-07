اسكواش - اللقب 21.. نوران جوهر تتوج ببطولة بلاك بول

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 20:54

كتب : محمد سمير

نوران جوهر - اسكواش

توجت نوران جوهر بلقب بطولة بلاك بول للسيدات للمرة الثانية في تاريخها وعلى التوالي.

وتغلبت نوران لاعبة وادي دجلة على زميلتها هانيا الحمامي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ورفعت نوران رصيدها إلى 21 لقبا خلال مسيرتها.

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وحققت نوران جوهر الشهر الماضي لقب كأس سينسيناتي لتحصد لقبها الثاني هذا العام.

وتقدمت نوران في الشوط الأول بنتيجة 11-9 قبل أن تعادل هانيا النتيجة 11-8.

وحسمت نوران الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 12-10 و11-5 على التوالي.

وحققت نوران جوهر لقب بلاك بول مرتين من سبع نسخ سابقة أقيمت.

وتساوت نوران مع نور الشربيني بلقبين لكل منهما.

اسكواش نوران جوهر بلاك بول
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