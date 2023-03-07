التشكيل - جونكالو راموس يقود هجوم بنفيكا.. ومينيوليه يحرس عرين كلوب بروج

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 20:52

كتب : FilGoal

جونكالو راموس - بنفيكا

يبدأ روجر شميدت مدرب بنفيكا البرتغالي مواجهة كلوب بروج البلجيكي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثي هجومي يقوده جونكالو راموس.

ويستضيف بنفيكا على ملعب لا لوش الفريق البلجيكي في لقاء يبدأ في العاشرة مساءً.

فيما اختار الإنجليزي سكوت باركر البدء بثنائية هجومية يقوده الأوكراني رومان يارمنتشوك الذي يواجه فريقه السابق.

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ويحرس سيمون مينيوليه حارس ليفربول السابق عرين الفريق البلجيكي.

وجاء تشكيل بنفيكا:

حراسة المرمى: أوسيديس فلاكديموس

الدفاع: ألكسندر باه – أنطونيو سيلفا – نيكولاس أوتاميندي – أليخاندرو جيرمالدو

الوسط: فلورينتيو لويس – كيكينيو – جواو ماريو

الهجوم: فريدريك أروسنيس – جونكالو راموس - رافا سيلفا

وجاء تشكيل كلوب بروج:

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه

الدفاع: أباكار سيليا – براندون ميشيل – كلينتون ماتا

الوسط: تاجون بوكنان – كاسبر نيلسن – هانس فاناكين – كمال سوهاه – بيورن ميير

الهجوم: رومان يارمنتشوك – نواه لانج

وانتهت مباراة الذهاب بفوز بنفيكا في الأراضي البلجيكية بثنائية دون مقابل بفضل هدفي جواو ماريو وديفيد نيريس.

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