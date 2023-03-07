تشكيل الأبطال - تشيلسي يعود لثلاثة مدافعين وجيمس أساسي.. وماير يحرس مرمى دورتموند

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

تشيلسي أمام دورتموند

أعلن الثنائي جراهام بوتر وإدين تيرزيتش تشكيلي تشيلسي وبوروسيا دورتموند لمواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوق دورتموند ذهابا في ألمانيا بهدف دون مقابل سجله كريم أديمي.

وعاد ريس جيمس للتواجد في التشكيل الأساسي بعد غيابه عن مواجهة ليدز يونايتد بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر كولر: أرضية ملعب السلام سيئة جدا.. وسعيد بالفوز بأقل مجهود مجموعة الزمالك - سيرجيو باولو يقود هجوم المريخ أمام بلوزداد رومانو: يوفنتوس فعل بند شراء مويس كين قندوسي: هدفنا الفوز على صنداونز وانسجمت سريعا مع الأهلي

واعتمد بوتر مجددا على طريقة 3-4-3 أمام دورتموند.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: مارك كوكوريا - كاليدو كوليبالي - ويسلي فوفانا

الوسط: بن تشيلويل - ماتيو كوفاسيتش - إنزو فيرنانديز - ريس جيمس

الهجوم: ميخايلو مودريك - جواو فيليكس - كاي هافيرتز

على الجانب الآخر، تواجد ألكسندر ماير في حراسة مرمى دورتموند على حساب كوبل.

وجاء تشكيل دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: ألكسندر ماير

خط الدفاع: رافائيل جيريرو - نيكو شولتربيك - نيكيلاس زوله - ماريو ولف

خط الوسط: إيمري تشان - صالح أوتشان - جود بلينجهام

خط الهجوم: ماركو رويس - سباستيان هالر - جوليان براندت

تشيلسي بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
وداع مؤقت لأوجاع بوتر في الدوري.. تشيلسي يهزم دورتموند ويتأهل لربع نهائي الأبطال وجهة سيخشاها الكبار في ربع نهائي الأبطال.. بنفيكا يسحق بروج بخماسية انتهت دوري الأبطال - بنفيكا (5) (1) بروج وتشيلسي (2) (0) دورتموند.. أصحاب الأرض لربع النهائي مؤتمر بيولي: توتنام سيحاول الهجوم أكثر من لقاء سان سيرو.. وجيرو سيبدأ المباراة التشكيل - جونكالو راموس يقود هجوم بنفيكا.. ومينيوليه يحرس عرين كلوب بروج مؤتمر كونتي: لدي الكثير من الطاقة سأحاول نقلها للاعبي توتنام قبل لقاء ميلان مؤتمر ناجلزمان: هكذا سنمنع خطورة ميسي ومبابي.. وموقف ماني مؤتمر مولر: نحتاج إلى 11 قائدا ضد سان جيرمان.. ومبابي لن يحظى بالكثير من المرح
أخر الأخبار
ماركا: قبل مواجهة السعودية الودية.. بيكرمان يستقيل من تدريب فنزويلا 3 ساعة | أمريكا
كرة سلة - الأهلي يعلن تجديد تعاقد مؤمن خيري 3 ساعة | كرة سلة
مدرب بلوزداد: مباراة الزمالك مفتاح تأهلنا لربع النهائي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الأهلي يواصل انتصاراته دون هزيمة في دوري السيدات.. وفوز صعب لسبورتنج 3 ساعة | كرة سلة
وداع مؤقت لأوجاع بوتر في الدوري.. تشيلسي يهزم دورتموند ويتأهل لربع نهائي الأبطال 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
وجهة سيخشاها الكبار في ربع نهائي الأبطال.. بنفيكا يسحق بروج بخماسية 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر فيريرا: أتمنى أن يستمر الزمالك بنفس الصورة.. ومشكلتنا كانت الجولة الافتتاحية 3 ساعة | الكرة الإفريقية
فيجورست يبرر تصرفه الغريب في أنفيلد 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز