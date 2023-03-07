تشكيل الأبطال - تشيلسي يعود لثلاثة مدافعين وجيمس أساسي.. وماير يحرس مرمى دورتموند

أعلن الثنائي جراهام بوتر وإدين تيرزيتش تشكيلي تشيلسي وبوروسيا دورتموند لمواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتفوق دورتموند ذهابا في ألمانيا بهدف دون مقابل سجله كريم أديمي.

وعاد ريس جيمس للتواجد في التشكيل الأساسي بعد غيابه عن مواجهة ليدز يونايتد بسبب الإصابة.

واعتمد بوتر مجددا على طريقة 3-4-3 أمام دورتموند.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: مارك كوكوريا - كاليدو كوليبالي - ويسلي فوفانا

الوسط: بن تشيلويل - ماتيو كوفاسيتش - إنزو فيرنانديز - ريس جيمس

الهجوم: ميخايلو مودريك - جواو فيليكس - كاي هافيرتز

على الجانب الآخر، تواجد ألكسندر ماير في حراسة مرمى دورتموند على حساب كوبل.

وجاء تشكيل دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: ألكسندر ماير

خط الدفاع: رافائيل جيريرو - نيكو شولتربيك - نيكيلاس زوله - ماريو ولف

خط الوسط: إيمري تشان - صالح أوتشان - جود بلينجهام

خط الهجوم: ماركو رويس - سباستيان هالر - جوليان براندت