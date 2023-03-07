شوقي غريب: أهدرنا كما من الفرص للفوز أو التعادل ضد الأهلي لكن لم نستغلها

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

شوقي غريب - جمهور المقاولون العرب

شدد شوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب على أن فريقه أهدر فرصا للفوز أو التعادل ضد الأهلي.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة 17 من الدوري المصري.

وقال شوقي غريب عبر أون تايم سبورتس عقب نهاية اللقاء: "عندما تواجه فريقا كبيرا مثل الأهلي وتستقبل هدفا من ركلة جزاء بعد دقيقة واحدة وعقب مرور ربع ساعة تتأخر بهدف آخر تصبح المباراة أصعب".

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وأضاف "حاولت العودة في نتيجة المباراة، وسجلنا الهدف الأول وأهدرنا كما من الفرص كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة".

وواصل "الأهلي لديه مباراة مهمة يوم السبت المقبل ولاعبيه يصبون جزءا من تركيزهم عليها، وأنا أيضا لدي مباراة يوم السبت المقبل لكن كنت أفكر في مباراة اليوم أكثر".

وتابع "كان لدينا فرصة للتعويض والفوز أو التعادل ضد الأهلي لكن لم نستغلها".

وأكمل "في مباراة الكأس تعادلنا ووصلنا 120 دقيقة ضد الأهلي وكانت أول مباراة لنا في الموسم الحالي، ولو لم يشعر الأهلي بقوتنا فريقنا، لم يكن الأهلي ليبدأ المباراة بكل نجومه رغم الإصابات التي يعاني منها".

وأردف "أتمنى فوز الأهلي على صنداونز وأتمنى فوز الزمالك أيضا، انتصارات الأندية المصرية قاريا تصب في زيادة مستوى المنتخب المصري".

وأتم "الطموح لا يُحسب بالأداء لأننا نريد أن نتواجد في مركز أفضل والآن ننافس على المراكز بين السادس والرابع، اتفقت في البداية مع الإدارة على تقديم أداءً يفتح الباب للاعبين للاحتراف وتجهيزهم".

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز يوم السبت المقبل في الجولة ذاتها في جنوب إفريقيا.

وسجل علي معلول وفاروقا نور الدين (بالخطأ في مرماه) هدفي الأهلي، فيما أحرز جون أوكلي هدف المقاولون العرب الوحيد.

ويستعد المقاولون العرب لمواحهة سموحة في الجولة 21 من الدوري المصري يوم السبت المقبل.

الأهلي عاد لطريق الانتصارات عقب التعادل أمام الداخلية بهدف لكل فريق خلال المباراة الماضية.

وحقق الأهلي الانتصار 13 خلال الموسم الحالي بعد التعادل في 5 مباريات سابقة وحافظ على سجله الخالي من الهزائم.

في المقابل تعرض المقاولون العرب للهزيمة الرابعة خلال الموسم الحالي والثانية على التوالي بعدما فاز في 8 مباريات وتعادل في مثلهم.

الأهلي رفع رصيده إلى 44 نقطة من 18 مباراة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه صاحب الـ39 نقطة من 20 مباراة.

فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة من 20 مباراة في المركز السادس.

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