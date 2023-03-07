رومانو: يوفنتوس فعل بند شراء مويس كين
الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 20:00
كتب : FilGoal
فعل يوفنتوس بند شراء مويس كين بحسب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو.
ويلعب كين ضمن صفوف يوفنتوس معارا من إيفرتون مع وجود بند بأحقية الشراء.
وبحسب رومانو المختص في سوق الانتقالات فإن مويس كين لم يعد لاعبا في إيفرتون حيث قام يوفنتوس بالفعل بتفعيل بند خيار الشراء مقابل 28 مليون يورو.
وأوضح رومانو أن الاتفاق الكامل تم بالفعل ويمكن اعتبار كين لاعبا في يوفنتوس بنسبة 100%.
صاحب الـ23 عاما شارك مع يوفنتوس خلال الموسم الحالي في 32 مباراة وسجل 7 أهداف.
كين ارتدى قميص يوفنتوس للمرة الأولى في صيف 2017 قبل أن ينتقل إلى إيفرتون في صيف 2019.
ولعب كين معارا من إيفرتون إلى باريس سان جيرمان في موسم 2020-2021.
وعاد المهاجم الإيطالي إلى يوفنتوس في صيف 2021 ليقرر السيدة العجوز تفعيل بند شراء اللاعب.
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