قندوسي: هدفنا الفوز على صنداونز وانسجمت سريعا مع الأهلي

شدد أحمد قندوسي لاعب الأهلي على أن فريقه سيذهب إلى جنوب إفريقيا بمعنويات مرتفعة من أجل مواجهة صنداونز.

أحمد قندوسي النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة 17 من الدوري المصري.

وقال قندوسي عقب المباراة لصفحة الأهلي: "نعمل بكل جد حتى نحقق الفوز ونلعب كل مباراة على حدة وهذا يمنحنا دفعة معنوية قبل مواجهة صنداونز".

وأضاف "لم أشعر أنني لاعب جديد في الأهلي وانسجمت سريعا مع مجموعة اللاعبين الذين يتعاملون معي أنني معهم منذ فترة طويلة".

وواصل "نذهب إلى صنداونز وهدفنا الفوز حتى نزيد من حلول الأهلي في المجموعة وحتى نحجز مقعدنا في الدور المقبل".

وأتم تصريحاته "أشكر جمهور الأهلي كثيرا وأطالبهم بالدعم في الفترة المقبلة".

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز يوم السبت المقبل في الجولة ذاتها في جنوب إفريقيا.