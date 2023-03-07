غزل المحلة يخاطب ميتيلاند للحصول على قيمة رعاية إمام عاشور

أرسل مجلس إدارة غزل المحلة برئاسة أسامة خليل خطابا رسميا لنادي ميتيلاند الدنماركي بشأن إمام عاشور.

ويرغب نادي غزل المحلة في تحصيل نسبة من رعاية إمام عاشور لاعبه السابق.

وكشف المحلة في بيانه أن النادي يستحق الحصول على 5% من قيمة انتقال إمام عاشور من نادي الزمالك إلى ميتيلاند.

وكان إمام عاشور قد انضم إلى ميتيلاند الدنماركي في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

وأشار بيان غزل المحلة إلى أنه من المقرر تقسيم النسبة على الأندية التي لعب لها إمام عاشور في العشر سنوات الماضية بحسب النسبة التي لعب فيها اللاعب بتلك الفترة.

وفوض مجلس إدارة غزل المحلة، نصر عزام المحامي الدولي لدى المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم لمتابعة الخطاب والحصول على نسبة غزل المحلة.

واستخرج غزل المحلة أوراق رسمية من منطقة الغربية لكرة القدم بتواجد اللاعب في مرحلة الناشئين لمدة عشر سنوات.

وانتقل إمام عاشور من غزل المحلة إلى الزمالك في صيف 2019.

وخاض عاشور خمس مباريات مع فريق ميتيلاند منذ انتقاله للنادي الدنماركي.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدفين منذ انتقاله.