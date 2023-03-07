الـ12 للاعبي الأحمر.. محمد عبد المنعم رجل مباراة الأهلي والمقاولون العرب

فاز محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بجائزة رجل مباراة فريقه ضد المقاولون العرب في مواجهة مؤجلة من الجولة 17 لـ الدوري المصري.

وانتصر الأهلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد ليحافظ على صدارته للدوري.

وحصد لاعبو الأهلي جائزة رجل المباراة للمرة الـ12 منذ بداية الدوري، بينما تعد هذه هي المرة الأولى لمحمد عبد المنعم.

نستعرض ما قدمه محمد عبد المنعم ضد المقاولون العرب

دقائق اللعب: 90

التمريرات الصحيحة: 30 من أصل 37

الكرات الطولية الصحيحة: 1 من أصل 6

استعادة الكرة: 5

استخلاص الكرة: 3

الفوز بالصراعات الهوائية: 3 من أصل 4

وحقق الأهلي الانتصار 13 خلال الموسم الحالي بعد التعادل في 5 مباريات سابقة وحافظ على سجله الخالي من الهزائم.

الأهلي رفع رصيده إلى 44 نقطة من 18 مباراة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه صاحب الـ39 نقطة من 20 مباراة.