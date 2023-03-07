دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع صنداونز.. القنوات الناقلة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 19:01

كتب : FilGoal

هدف الأهلي الثالث في القطن عن طريق رأفت خليل

يستعد الأهلي لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث للمجموعة برصيد أربع نقاط من فوز على القطن الكاميروني وتعادل مع صنداونز وخسارة أمام الهلال السوداني.

ويحتل صنداونز المركز الثاني برصيد سبع نقاط من فوزين على القطن والهلال وتعادل مع الأهلي.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 11 مارس الجاري.

ويبدأ اللقاء في الثالثة عصرا.

وتلعب المباراة على ملعب بريتوريا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

والتقى الأهلي مع صنداونز في 13 مواجهة سابقة، فاز الأحمر في خمس منها مقابل ثلاثة انتصارات للفريق الجنوب إفريقي، وانتهت خمس مباريات بالتعادل.

سجل لاعبو الأهلي 17 هدفا في المواجهات المباشرة، مقابل 14 هدفا لصنداونز.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا صنداونز الجنوب إفريقي
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