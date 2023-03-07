شباك الأهلي تهتز للمرة السابعة في الدوري برأسية أوكلي

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 17:55

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - الداخلية - جون أوكلي

سجل جون أوكلي هدف فريقه المقاولون الأول في شباك الأهلي.

جون أوكلي

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب
الأهلي

ويلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.

وجاء هدف المهاجم النيجيري في شباك الأهلي في الدقيقة 43 من المباراة بضربة رأسية بعد عرضية من جون أوشايا.

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ويعد الهدف هو السابع الذي يسكن شباك الأهلي في الدوري هذا الموسم.

وخلال آخر 10 مباريات للأهلي حافظ على نظافة شباكه 4 مرات في مختلف البطولات.

كما يعد الهدف هو الرابع للمهاجم النيجيري مع المقاولون خلال الموسم الجاري.

الأهلي المقاولون العرب جون أوكلي
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