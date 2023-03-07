بعد التسجيل لـ الأهلي.. فاروقا يكتب ثامن الأهداف العكسية في الدوري

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 17:35

كتب : FilGoal

محمد هاني يحتفل بالهدف مع الأهلي

سجل فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب هدفا لصالح الأهلي بالخطأ في مرماه.

وعزز فاروقا تقدم الأهلي بثاني أهداف المباراة بعد عرضية محمد هاني من الجانب الأيمن التي تقام على استاد السلام والمؤجلة من الجولة السابعة عشر من الدوري.

ونجح الأهلي في التقدم بهدفين دون مقابل في أول 22 دقيقة من المباراة.

أخبار متعلقة:
علي معلول يصعد للمركز الثالث في ترتيب هدافي الأهلي الأجانب بالدوري إلى الصدارة.. الهلال يفوز على القطن ويعقد موقف الأهلي في دوري أبطال إفريقيا تشكيل المقاولون - فايد والشيمي على رأس ثلاثة تغييرات من غريب أمام الأهلي تشكيل الأهلي - شادي حسين أساسي.. كهربا وسافيو بديلان أمام المقاولون

وبات فاروقا ثامن لاعب يسجل هدفا بالخطأ في مرماه بالموسم الحالي من مسابقة الدوري.

ويعتبر مدافع المقاولون العرب هو أول لاعبي الفريق يسجل بالخطأ في مرماه هذا الموسم.

وكان زياد كمال لاعب المصري قد افتتح التسجيل بالخطأ في مرماه بالدوري عندما سجل في مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويأتي نادي الاتحاد السكندري في مقدمة الفرق التي سجلت بالخطأ في مرماها هذا الموسم بهدفين عن طريق كل من محمد الصالح وساليفو مورو.

وجاءت الأهداف العكسية هذا الموسم كالآتي:

- زياد كمال لاعب المصري

- محمد الصالح لاعب الاتحاد السكندري

- أحمد سامي لاعب بيراميدز

- محمد عبد الغني لاعب الزمالك

- ساليفو مورو لاعب الاتحاد السكندري

- شريف رضا لاعب سموحة

- رجب نبيل لاعب سيراميكا كليوباترا

- فاروقا نور الدين لاعب المقاولون العرب

الدوري المصري المقاولون العرب فاروقا نور الدين محمد هاني
نرشح لكم
شباك الأهلي تهتز للمرة السابعة في الدوري برأسية أوكلي علي معلول يصعد للمركز الثالث في ترتيب هدافي الأهلي الأجانب بالدوري استراحة الدوري المصري - الأهلي (2) - (1) المقاولون العرب.. نهاية الشوط الأول تشكيل المقاولون - فايد والشيمي على رأس ثلاثة تغييرات من غريب أمام الأهلي تشكيل الأهلي - شادي حسين أساسي.. كهربا وسافيو بديلان أمام المقاولون عمرو موسى: نحاول إعادة المصري لمكانه الطبيعي.. وإسعاد الجماهير هو أهم شيء عبد الرحمن البانوبي: السكران لقبي وليس اسمي الشعباني: نعمل على تطوير المستوى الفردي للاعبين.. والفريق بأكمله من النجوم
أخر الأخبار
شباك الأهلي تهتز للمرة السابعة في الدوري برأسية أوكلي 5 دقيقة | الكرة المصرية
ديلي ميل: نيوكاسل يدخل سباق التعاقد مع ماونت.. وتشيلسي اتخذ قراره 12 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر كونتي: لدي الكثير من الطاقة سأحاول نقلها للاعبي توتنام قبل لقاء ميلان 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد التسجيل لـ الأهلي.. فاروقا يكتب ثامن الأهداف العكسية في الدوري 25 دقيقة | الدوري المصري
علي معلول يصعد للمركز الثالث في ترتيب هدافي الأهلي الأجانب بالدوري 46 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر ناجلزمان: هكذا سنمنع خطورة ميسي ومبابي.. وموقف ماني 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
إلى الصدارة.. الهلال يفوز على القطن ويعقد موقف الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
استراحة الدوري المصري - الأهلي (2) - (1) المقاولون العرب.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 2 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 3 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز 4 تغريم وغياب جماهيري.. كاف يكشف لـ في الجول العقوبات الموقعة على الهلال السوداني