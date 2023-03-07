بعد التسجيل لـ الأهلي.. فاروقا يكتب ثامن الأهداف العكسية في الدوري

سجل فاروقا نور الدين مدافع المقاولون العرب هدفا لصالح الأهلي بالخطأ في مرماه.

وعزز فاروقا تقدم الأهلي بثاني أهداف المباراة بعد عرضية محمد هاني من الجانب الأيمن التي تقام على استاد السلام والمؤجلة من الجولة السابعة عشر من الدوري.

ونجح الأهلي في التقدم بهدفين دون مقابل في أول 22 دقيقة من المباراة.

وبات فاروقا ثامن لاعب يسجل هدفا بالخطأ في مرماه بالموسم الحالي من مسابقة الدوري.

ويعتبر مدافع المقاولون العرب هو أول لاعبي الفريق يسجل بالخطأ في مرماه هذا الموسم.

وكان زياد كمال لاعب المصري قد افتتح التسجيل بالخطأ في مرماه بالدوري عندما سجل في مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويأتي نادي الاتحاد السكندري في مقدمة الفرق التي سجلت بالخطأ في مرماها هذا الموسم بهدفين عن طريق كل من محمد الصالح وساليفو مورو.

وجاءت الأهداف العكسية هذا الموسم كالآتي:

- زياد كمال لاعب المصري

- محمد الصالح لاعب الاتحاد السكندري

- أحمد سامي لاعب بيراميدز

- محمد عبد الغني لاعب الزمالك

- ساليفو مورو لاعب الاتحاد السكندري

- شريف رضا لاعب سموحة

- رجب نبيل لاعب سيراميكا كليوباترا

- فاروقا نور الدين لاعب المقاولون العرب