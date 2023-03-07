علي معلول يصعد للمركز الثالث في ترتيب هدافي الأهلي الأجانب بالدوري
الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 17:14
كتب : عمرو عبد المنعم
سجل علي معلول لاعب الأهلي هدف تقدم فريقه أمام المقاولون العرب.
ويلعب الأهلي أمام المقاولون العرب في الجولة 17 من الدوري المصري.
وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية بعدما تعرض طاهر محمد للعرقلة من قبل عمر فايد.
وتقدم الدولي التونسي علي معلول لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تقدم الأهلي.
وبذلك وصل معلول إلى الهدف رقم 30 له مع الأهلي معادلا رقم جونيور أجايي وفي المركز الثالث لهدافي الأهلي الأجانب في مسابقة الدوري.
ويتصدر هذه القائمة الغاني أحمد فيليكس بـ47 هدفا، ثم الأنجولي أمادو فلافيو بـ35 هدفا.
الهدف هو الثالث لـ علي معلول هذا الموسم بعدما سجل في شباك أسوان وسيراميكا كليوباترا.
كما هي المساهمة الثامنة لـ معلول مع الأهلي في الدوري هذا الموسم بعدما صنع من قبل 5 أهداف.
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