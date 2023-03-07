مؤتمر ناجلزمان: هكذا سنمنع خطورة ميسي ومبابي.. وموقف ماني

أوضح يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ الطرق التي سيحاول بها إيقاف خطورة ليونيل ميسي وكيليان مبابي ثنائي باريس سان جيرمان في مباراة الفريقين المرتقبة.

ويحل سان جيرمان ضيفا على بايرن في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب أليانز أرينا بعد الخسارة في فرنسا 0-1 في لقاء الذهاب.

وقال ناجلزمان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "علينا أن ندخل في أجواء المباراة سريعا. لدينا مهمة واحدة فقط وهي عدم ترك مساحات خلف دفاعتنا".

وأضاف "سيكون أمامنا مهمة قطع التمريرات قبل الوصول إلى ليونيل ميسي ومنعه من تغيير اللعب".

وأكمل "في مباريات الدوري الألماني لدينا فرصة تغيير الخطة أكثر من مرة عكس مباريات خروج المغلوب. نحن مستعدون للعديد من السيناريوهات أمام سان جيرمان".

وواصل "خطورة كيليان مبابي؟ عندما دخل كبديل في مباراة الذهاب كان له تأثير كبير على باريس سان جيرمان وعلينا أيضا. إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم. يتغير النهج عندما يلعب".

وأردف "سيبدأ مبابي مباراة الأربعاء. علينا أن نوقف خطورته بشكل جماعي. ونحن بالتأكيد على استعداد جيد لذلك".

وتابع "مشاركة ساديو ماني كأساسي؟ إنه يكتسب حساسية المباريات شيئا فشيئا. لا أعتقد أنه سيبدأ اللقاء، لكني لم أقرر ذلك بعد".

وأتم "يتعين على المهاجم الذي يدخل كبديل أن يصنع الخطورة ويسجل الأهداف، ويمكن لساديو أن يكون حاسما كبديل إذا لم يبدأ المباراة كأساسي".

ماني عاد للمشاركة مع بايرن ميونيخ في المباريات الأخيرة بعد غياب دام 110 يوما منذ إصابته قبل كأس العالم 2022.

وشارك النجم السنغالي كبديل في مباراتي يونيون برلين وشتوتجارت بالدوري الألماني.