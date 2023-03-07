انتهت الدوري المصري - الأهلي (2) - (1) المقاولون.. الأحمر ينتصر

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 17 لـ الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق77: دخول محمد أشرف في مكان طاهر محمد طاهر

ق75: عرضية من طاهر محمد طاهر وتسديدة من بيرسي تاو ويتصدى لها أبو السعود

ق67: تسديدة أرضية قوية من جون أوكلي من على حدود منطقة الجزاء يتصدى لها الشناوي

ق65: دخول محمد مجدي أفشة ورأفت خليل في مكان أحمد قندوسي وشادي حسين

ق60: تسديدة من أحمد الشيمي من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الشناوي بثبات

بداية الشوط الثاني.. دخول أليو ديانج في مكان مروان عطية للأهلي، ومامادو نياس في مكان عمر فايد

نهاية الشوط الأول

ق45+3: إصابة محمد عبد المنعم

ق45+2: فرصة التعادل تضيع بعد انفراد من هنستروزا ولكن التسديدة جاءت بجوار القائم

ق45+2: الثالث يضيع بعد عرضية من علي معلول في الضربة الحرة وتسديدة من لمسة واحدة من بيرسي تاو ولكنها جاءت بجوار القائم

ق43: جوووول تقليص الفارق من جون أوكلي برأسية بعد عرضية من جون أوتشايا

ق34: توقف اللعب لإصابة محمد عبد المنعم قبل أن يعود بعد ذلك

ف23: محمود أبو السعود يتصدى للهدف الثالث بعد تسديدة من بيرسي تاو من داخل منطقة الجزاء

ق22: جوووول الثاني عن طريق فاروقا نور الدين بالخطأ في مرماه بعد عرضية من محمد هاني

ق20: تسديدة قوية من أحمد قندوسي من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها محمود أبو السعود

ق16: تمريرة رائعة من أوكلي، وتسديدة من أحمد الشيمي من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة

ق12: عودة مروان عطية للملعب

ق11: إصابة مروان عطية

ق9: استئناف اللعب

ق8: إصابة عبد الرحمن خالد وتوقف اللعب لعلاجه

ق3: جوووول أول للأهلي عن طريق علي معلول

ق2: ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة عمر فايد لطاهر محمد طاهر

بداية المباراة