مؤتمر مولر: نحتاج إلى 11 قائدا ضد سان جيرمان.. ومبابي لن يحظى بالكثير من المرح

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 16:31

كتب : FilGoal

توماس مولر - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

يؤمن توماس مولر نجم بايرن ميونيخ أن فريقه يحتاج إلى تضافر جهود كل اللاعبين من أجل عبور عقبة باريس سان جيرمان نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل سان جيرمان ضيفا على بايرن في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب أليانز أرينا بعد الخسارة في فرنسا 0-1 في لقاء الذهاب.

وقال مولر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "سنحتاج إلى 11 قائدا على أرض الملعب مستعدين لتحمل المسؤولية بالنسبة لزملائهم أو للفريق ككل. علينا جميعا أن نكون كالوتد بالنسبة لبعضنا البعض".

أخبار متعلقة:
فان دايك يعلق على إنجاز صلاح التاريخي يويفا يقرر تعويض جماهير ليفربول التي عانت في نهائي دوري الأبطال بباريس حوار مطول - روبي فاولر يتحدث عن صلاح الذي حطم رقمه التاريخي تقارير: مشاركة كاسيميرو أمام بيتيس محل شك

وأضاف "كل فريق سيحاول فرض أسلوبه منذ بداية اللقاء، وأنا واثق من أننا سنكون قادرين على فرض أسلوبنا في أرض الملعب".

وواصل "يلعب الحظ عاملا مؤثرا في مثل هذه المباريات عالية المخاطر، لذا أعتقد أنها ستكون مباراة على صفيح ساخن".

وأكمل الدولي الألماني "سنلعب على أرضنا وبين جماهيرنا، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا".

وتابع "كيليان مبابي يقول إن سان جيرمان هو المرشح المفضل؟ لقد فزنا في مباراة الذهاب 1-0 بباريس، وأعتقد أن هذه ميزة. لكن التقدم بهدف واحد أمر لا يبعث على الثقة فيمكن للمنافس أن يتعادل معك، أنا أتفهم رأيه لديه الكثير من الثقة بالنفس".

وحين سئل عن لاعبه المفضل في باريس سان جيرمان، أجاب مولر "هذا سؤال سهل، إنه كيليان مبابي. موهبة متفجرة، قراراته دائما صحيحة في منطقة الجزاء. العالم بأسره يستمتع بمشاهدته".

وأتم "سنحاول إزعاجه في مباراة الأربعاء. وإذا سارت خطتنا بنجاح فلن يكون لديه الكثير من المرح أمامنا".

مبابي يدخل المباراة منتشيا بالإنجاز الذي حققه هذا الأسبوع بعد أن أصبح الهداف التاريخي للفريق منفردا برصيد 201 هدف.

وسجل كيليان هدف باريس سان جيرمان الرابع أمام نانت ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

الهدف هو الـ201 لكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في 247 مباراة مع الفريق الفرنسي.

وبذلك يفض مبابي الاشتباك مع إدينسون كافاني وفي 54 مباراة أقل من مهاجم أوروجواي.

وسجل مبابي 30 هدفا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بجانب سبع تمريرات حاسمة في 30 مباراة.

بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا توماس مولر
نرشح لكم
وداع مؤقت لأوجاع بوتر في الدوري.. تشيلسي يهزم دورتموند ويتأهل لربع نهائي الأبطال وجهة سيخشاها الكبار في ربع نهائي الأبطال.. بنفيكا يسحق بروج بخماسية انتهت دوري الأبطال - بنفيكا (5) (1) بروج وتشيلسي (2) (0) دورتموند.. أصحاب الأرض لربع النهائي مؤتمر بيولي: توتنام سيحاول الهجوم أكثر من لقاء سان سيرو.. وجيرو سيبدأ المباراة التشكيل - جونكالو راموس يقود هجوم بنفيكا.. ومينيوليه يحرس عرين كلوب بروج تشكيل الأبطال - تشيلسي يعود لثلاثة مدافعين وجيمس أساسي.. وماير يحرس مرمى دورتموند مؤتمر كونتي: لدي الكثير من الطاقة سأحاول نقلها للاعبي توتنام قبل لقاء ميلان مؤتمر ناجلزمان: هكذا سنمنع خطورة ميسي ومبابي.. وموقف ماني
أخر الأخبار
ماركا: قبل مواجهة السعودية الودية.. بيكرمان يستقيل من تدريب فنزويلا 3 ساعة | أمريكا
كرة سلة - الأهلي يعلن تجديد تعاقد مؤمن خيري 3 ساعة | كرة سلة
مدرب بلوزداد: مباراة الزمالك مفتاح تأهلنا لربع النهائي 3 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الأهلي يواصل انتصاراته دون هزيمة في دوري السيدات.. وفوز صعب لسبورتنج 3 ساعة | كرة سلة
وداع مؤقت لأوجاع بوتر في الدوري.. تشيلسي يهزم دورتموند ويتأهل لربع نهائي الأبطال 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
وجهة سيخشاها الكبار في ربع نهائي الأبطال.. بنفيكا يسحق بروج بخماسية 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر فيريرا: أتمنى أن يستمر الزمالك بنفس الصورة.. ومشكلتنا كانت الجولة الافتتاحية 3 ساعة | الكرة الإفريقية
فيجورست يبرر تصرفه الغريب في أنفيلد 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - نتيجة تسهل المهمة.. وطريق آخر مرتبط بأقدام الهلال وصنداونز 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز