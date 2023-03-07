مؤتمر مولر: نحتاج إلى 11 قائدا ضد سان جيرمان.. ومبابي لن يحظى بالكثير من المرح

يؤمن توماس مولر نجم بايرن ميونيخ أن فريقه يحتاج إلى تضافر جهود كل اللاعبين من أجل عبور عقبة باريس سان جيرمان نحو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل سان جيرمان ضيفا على بايرن في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب أليانز أرينا بعد الخسارة في فرنسا 0-1 في لقاء الذهاب.

وقال مولر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "سنحتاج إلى 11 قائدا على أرض الملعب مستعدين لتحمل المسؤولية بالنسبة لزملائهم أو للفريق ككل. علينا جميعا أن نكون كالوتد بالنسبة لبعضنا البعض".

وأضاف "كل فريق سيحاول فرض أسلوبه منذ بداية اللقاء، وأنا واثق من أننا سنكون قادرين على فرض أسلوبنا في أرض الملعب".

وواصل "يلعب الحظ عاملا مؤثرا في مثل هذه المباريات عالية المخاطر، لذا أعتقد أنها ستكون مباراة على صفيح ساخن".

وأكمل الدولي الألماني "سنلعب على أرضنا وبين جماهيرنا، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا".

وتابع "كيليان مبابي يقول إن سان جيرمان هو المرشح المفضل؟ لقد فزنا في مباراة الذهاب 1-0 بباريس، وأعتقد أن هذه ميزة. لكن التقدم بهدف واحد أمر لا يبعث على الثقة فيمكن للمنافس أن يتعادل معك، أنا أتفهم رأيه لديه الكثير من الثقة بالنفس".

وحين سئل عن لاعبه المفضل في باريس سان جيرمان، أجاب مولر "هذا سؤال سهل، إنه كيليان مبابي. موهبة متفجرة، قراراته دائما صحيحة في منطقة الجزاء. العالم بأسره يستمتع بمشاهدته".

وأتم "سنحاول إزعاجه في مباراة الأربعاء. وإذا سارت خطتنا بنجاح فلن يكون لديه الكثير من المرح أمامنا".

مبابي يدخل المباراة منتشيا بالإنجاز الذي حققه هذا الأسبوع بعد أن أصبح الهداف التاريخي للفريق منفردا برصيد 201 هدف.

وسجل كيليان هدف باريس سان جيرمان الرابع أمام نانت ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

الهدف هو الـ201 لكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في 247 مباراة مع الفريق الفرنسي.

وبذلك يفض مبابي الاشتباك مع إدينسون كافاني وفي 54 مباراة أقل من مهاجم أوروجواي.

وسجل مبابي 30 هدفا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بجانب سبع تمريرات حاسمة في 30 مباراة.