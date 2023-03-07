السهرة الرياضية – الفيلم الذي أكمل مسيرة روكي بتحقيق رقم تاريخي بشباك التذاكر

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 16:01

كتب : FilGoal

جوشوا - رويز - ملاكمة

يبدو أن الملاكم أدونيس كريد قادر على إكمال مسيرة مدربه "روكي"، فالجزء ثالث من Creed حقق رقما قياسيا من الإيرادات بافتتاحيته في شباك التذاكر.

سلسلة Creed مشتقة من سلسلة Rocky للنجم سيلفستر ستالون، ويظهر بها في دور شخصية "روكي" الأيقونية ولكنه يدرب أحد الهواة الذي يدى أدونيس كريد، وهو إبن الملاكم الذي نافسه في الماضي وأصبح صديقه فيما بعد.

طالع تفاصيل الفيلم بالكامل من هنا

روكي
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