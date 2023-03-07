السهرة الرياضية – الفيلم الذي أكمل مسيرة روكي بتحقيق رقم تاريخي بشباك التذاكر
الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 16:01
كتب : FilGoal
يبدو أن الملاكم أدونيس كريد قادر على إكمال مسيرة مدربه "روكي"، فالجزء ثالث من Creed حقق رقما قياسيا من الإيرادات بافتتاحيته في شباك التذاكر.
سلسلة Creed مشتقة من سلسلة Rocky للنجم سيلفستر ستالون، ويظهر بها في دور شخصية "روكي" الأيقونية ولكنه يدرب أحد الهواة الذي يدى أدونيس كريد، وهو إبن الملاكم الذي نافسه في الماضي وأصبح صديقه فيما بعد.
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يفوز على الزمالك ويحافظ على العلامة الكاملة في دوري السوبر انتهت كرة سلة - الأهلي (74) - (59) الزمالك.. فوز جديد للأحمر كرة يد - الأهلي البحريني يتعاقد مع كريم هنداوي كرة يد - بطل العالم 2005.. باستور مديرا فنيا لـ منتخب مصر كرة طائرة - الجمعة انطلاق مراحل خروج المغلوب في دوري الرجال اسكواش - مؤمن ممثل مصر الوحيد.. وثنائي دجلة في نصف نهائي سيدات بلاك بول مواعيد مباريات الإثنين 6 مارس 2023 - الأهلي أمام الزمالك في السلة.. وثنائي محترف تنس - أنس جابر تعلن عودتها للملاعب بعد الخضوع لعملية جراحية