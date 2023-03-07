تشكيل المقاولون - فايد والشيمي على رأس ثلاثة تغييرات من غريب أمام الأهلي

أعلن شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة 17 لـ الدوري المصري.

وأجرى المدير الفني ثلاثة تغييرات على التشكيل الذي واجه فاركو في المباراة الأخيرة، حيث يبدأ الثلاثي عمر فايد وأحمد الشيمي وأحمد عاطف قطة في مكان أمير عابد ومحمد رزق وعمر فتحي.

ويغيب عن صفوف المقاولون العرب محمد محسن وعمر فتحي ومحمد سالم بسبب الإيقاف

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 17 مباراة.

ويتواجد المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 32 نقطة من 19 مباراة.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: عمر فايد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين

الوسط: أحمد الشيمي - جوزيف أوشايا - محمد مجلي – عبد الرحمن خالد – أحمد عاطف قطة

الهجوم: جون أوكلي - لويس إدوارد

وعلى دكة البدلاء: أحمد عربي - أمير عابد - يوسف الجوهري - محمد رزق - لؤي وائل - فادي فريد - محمد شوقي غريب - مامادو نياص - الحبيب أحمد

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

على الجانب الآخر، خسر المقاولون العرب أمام فاركو بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 6 مارس الجاري.

ويبدأ اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد الأهلي We السلام.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف وطارق حسن.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب للموسم الماضي بهدف حمدي فتحي، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل دون أهداف.