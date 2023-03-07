ضرب وبصق وسب واعتداء بكرسي على الحكم.. إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 15:45

كتب : FilGoal

أحمد الصالح

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن إيقاف أحمد الصالح لاعب نادي الجيش مدى الحياة.

أحمد الصالح

النادي : الجيش

الجيش

وجاء قرار الاتحاد السوري بعد أحداث مباراة الوثبة والجيش يوم 3 فبراير الماضي في الدوري السوري.

وذكر الاتحاد السوري أن الصالح قام بركل حكم المباراة وسبه والبصق عليه، كما استخدم كرسيًا بلاستيكيًا للاعتداء عليه أثناء خروجه مطرودًا من الملعب.

وأوضح الاتحاد السوري أيضًا أن الصالح "عاود شتم الحكم بأقذع العبارات في غرفة خلع الملابس والتهجم عليه مجددًا وتكرار البصق والشتم".

وشدد الاتحاد السوري على أن إيقاف الصالح مدى الحياة هو قرار نهائي غير قابل للاستئناف.

كما تم تغريم الصالح مبلغ مليون و500 ألف ليرة سورية، وهو قرار غير قابل للاستئناف أيضًا.

وأوقف الاتحاد السوري مازن العيس لاعب الجيش الآخر 3 مباريات بسبب سلوكه تجاه الحكم.

الصالح (32 عامًا) مدافع دولي سوري منذ عام 2008، ارتبط اسمه في مرات عديدة بالانتقال إلى الأهلي.

وشارك الصالح مع منتخب سوريا في كأس آسيا 2019، وتواجد في قائمة نسخة 2011 دون أن يظهر في أي دقيقة.

ولعب الصالح خلال مسيرته في أندية الجيش، والشرطة الدمشقي، والعربي الكويتي، والشرطة العراقي، والمحرق البحريني، والعهد اللبناني، والوحدة السوري، قبل أن يعود للجيش مطلع الموسم الجاري.

أحمد الصالح الدوري السوري
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