تشكيل الأهلي - شادي حسين أساسي.. كهربا وسافيو بديلان أمام المقاولون

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 15:57

كتب : حسام نور الدين

احتفال كهربا مع شادي حسين - الأهلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري.

ويبدأ شادي حسين أساسيا في الهجوم على حساب محمد شريف غير المتواجد في قائمة المباراة.

كما يبدأ مروان عطية في الوسط مع تواجد أليو ديانج على مقاعد البدلاء.

ويعود محمود عبد المنعم "كهربا" بعد غيابه عن مباراة القطن الماضية، ويتواجد اليوم على دكة البدلاء.

ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد المقاولون في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - بيرسي تاو - أحمد قندوسي - طاهر محمد طاهر

الهجوم: شادي حسين

دكة البدلاء: علي لطفي - رامي ربيعة - محمد أشرف - أليو ديانج - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - رأفت خليل - محمود عبد المنعم "كهربا" - برونو سافيو

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