نظام غذائي خاص للاعبي الأهلي في جنوب إفريقيا والكاميرون

حدد إيهاب علي مستشار التغذية لنادي الأهلي برنامج خاص للاعبين في رحتلي جنوب إفريقيا والكاميرون.

ويستعد الاهلي لمواجهة ماميلودي صنداونز يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يتوجه إلى الكاميرون لمواجهة القطن الكاميروني في الجولة الخامسة.

وقال علي في تصريحات لموقع النادي: "حددت برنامج غذائي خاص لرحلتي الفريق إلى جنوب إفريقيا والكاميرون بما يتناسب مع الأجواء في البلدين كما تم وضع برنامج خاص لبعض اللاعبين الذين يخضعون لتدريبات علاجية واستشفائية للإسراع في تجهيزهم".

وتابع "فيما يخصل جنوب إفريقيا فإن الفريق سيتواجد في مدينة تتميز بارتفاعها عن سطح البحر ونقص الأوكسجين وسنقدم للاعبين أنظمة غذائية يستطيعون من خلالها التعامل مع الضغوطات الجوية ونقص الأوكسجين".

وواصل "الأغذية التي ستقدم للاعبين ستكون غنية بالحديد والنترات والفيتامينات التي تساعد اللاعب على عدم التأثر بالارتفاع عن سطحر البحر وأيضا سنقدم لهم أغذية تزيد من نسبة الأوكسجين التي تصل إلى الجسم".

وعن رحلة الكاميرون قال: "هناك نقص في الأوكسجين في الكاميرون وسيتم استخدام فيتامينات ومعادن خاصة للتعامل مع الأمر ووضع برنامج خاص لتوالي المباريات".

وأضاف "وضعنا برنامج غذائي للاعبين المصابين لتسريع التئام الجروح ومضاد للالتهابات للتسريع من عودتهم، وسنزيد من استخدام المحاليل الملحية التي يستخدمها اللاعبين في التدريبات والمباريات لضبط الأوكسجين في الدم".

وأتم "هناك نظام غذائي لمقاومة الظروف والضغوط الجوية ليكون كل لاعب قد حصل على النسبة الكافية من احتياجاته قبل المباراة، كما أننا وضعنا برامج غذائية لما بعد المباريات".

ويحتل الأهلي المركز الثالث بالمجموعة برصيد أربع نقاط خلف الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.