عمرو موسى: نحاول إعادة المصري لمكانه الطبيعي.. وإسعاد الجماهير هو أهم شيء

شدد عمرو موسى لاعب المصري على أن هدف فريقه الحالي هو العودة للمنافسة على التواجد في المربع الذهبي.

وحقق المصري الفوز على طلائع الجيش بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

"نحاول إعادة المصري لمكانه الطبيعي وهو المانفسة على التواجد في المربع الذهبي ونسير في خطى ثابتة حاليا وكل ثلاث نقاط تفرق كثيرا في جدول الترتيب".

"في بداية الموسم لم يكن يحالفنا التوفيق والفوز اليوم كان مهما قبل توقف الدوري وأبارك للاعبين والجهاز الفني قبل التفكير في المرحلة المقبلة".

"أهم شيء هو إسعاد جماهير المصري الذين يسافرون خلفنا لمسافة طويلة ونحاول فعل كل ما نقدر عليه لتحقيق ذلك".

الفوز كان هو الثاني على التوالي للمصري بعد الانتصار على إنبي في المباراة الماضية.

سجل هدف المصري الوحيد في المباراة البديل عبده يحيى.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ 28 في المركز السابع، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة الـ 17 في المركز الـ 14 بفارق نقطة عن حرس الحدود صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.