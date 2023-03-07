خرج من ظِل زيدان.. بيتوني يتولى تدريب سيون خلفا لرئيس النادي

أعلن نادي سيون السويسري تعيين ديفيد بيتوني مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

ووقّع بيتوني على عقدٍ يربطه بـ سيون حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتولى بيتوني خلفا لـ فابيو سيليستيني الذي رحل عن منصبه وتولى بدلا منه كريستيان كونستانتين رئيس النادي بشكلٍ مؤقت لمدة مباراتين في واقعة غريبة.

🔴 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 Le FC Sion annonce l’arrivée de David Bettoni comme entraîneur principal de la première équipe jusqu'au terme de la saison. Le communiqué ⤵️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) March 6, 2023

وتعد تلك التجربة التدريبية الأولى للفرنسي بيتوني، ليخرج من ظِل زين الدين زيدان الذي عمل كمساعد له.

وكان بيتوني مساعدًا لـ زيدان في ريال مدريد كاستيّا، وظل في جهازه الفني عندما صُعِد لتولي تدريب الفريق الأول في يناير 2016.

وعاد بيتوني رفقة زيدان مجددًا في ولايته الثانية في ريال مدريد بدايةً من 2019.

ولعب بيتوني في أندية عديدة أغلبها مغمورة، لكنه بدأ مسيرته في كان وهناك تعرّف على زيدان.

ويعيش سيون وضعا صعبا هذا الموسم، إذ يحتل المركز التاسع -قبل الأخير- في الدوري السويسري برصيد 23 نقطة من 23 مباراة.

وودّع سيون كأس سويسرا من مرحلة ربع النهائي مطلع الشهر الجاري أمام لوجانو.

ولم يفز سيون في أيٍ من مبارياته الثماني الأخيرة بمختلف المسابقات.

ويضم سيون في صفوفه المهاجم الدولي الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي.