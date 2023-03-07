خرج من ظِل زيدان.. بيتوني يتولى تدريب سيون خلفا لرئيس النادي

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 13:27

كتب : FilGoal

ديفيد بيتوني - ريال مدريد

أعلن نادي سيون السويسري تعيين ديفيد بيتوني مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

ووقّع بيتوني على عقدٍ يربطه بـ سيون حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتولى بيتوني خلفا لـ فابيو سيليستيني الذي رحل عن منصبه وتولى بدلا منه كريستيان كونستانتين رئيس النادي بشكلٍ مؤقت لمدة مباراتين في واقعة غريبة.

أخبار متعلقة:
سيون يعلن إيقاف مدربه لمدة أسبوع.. ورئيس النادي يتولى تدريب الفريق التجربة الـ 11.. ماريو بالوتيلي إلى سيون السويسري

وتعد تلك التجربة التدريبية الأولى للفرنسي بيتوني، ليخرج من ظِل زين الدين زيدان الذي عمل كمساعد له.

وكان بيتوني مساعدًا لـ زيدان في ريال مدريد كاستيّا، وظل في جهازه الفني عندما صُعِد لتولي تدريب الفريق الأول في يناير 2016.

وعاد بيتوني رفقة زيدان مجددًا في ولايته الثانية في ريال مدريد بدايةً من 2019.

ولعب بيتوني في أندية عديدة أغلبها مغمورة، لكنه بدأ مسيرته في كان وهناك تعرّف على زيدان.

ويعيش سيون وضعا صعبا هذا الموسم، إذ يحتل المركز التاسع -قبل الأخير- في الدوري السويسري برصيد 23 نقطة من 23 مباراة.

وودّع سيون كأس سويسرا من مرحلة ربع النهائي مطلع الشهر الجاري أمام لوجانو.

ولم يفز سيون في أيٍ من مبارياته الثماني الأخيرة بمختلف المسابقات.

ويضم سيون في صفوفه المهاجم الدولي الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي.

زيدان سيون بيتوني
نرشح لكم
خيسيه: من معرفتي بـ بيريز فقد لا يلعب مبابي لـ ريال مدريد.. وأخطأت منذ 10 سنوات مواعيد مباريات الثلاثاء 7 مارس 2023 - الأهلي في الدوري والزمالك في إفريقيا.. ودوري أبطال أوروبا ميسي: احتجت إلى التكيف في موسمي الأول مع باريس.. وأريد تحقيق الكثير برفقة مبابي المشاركة الخامسة.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند ضد ألبورج تحت الثلوج.. إمام عاشور يشارك في تعادل ميتيلاند مع ألبورج انتهت الدوري الدنماركي - ألبورج (0)-(0) ميتيلاند للمرة الثانية على التوالي.. إمام عاشور أساسي مع ميتيلاند في مواجهة ألبورج الكشف عن مدة غياب تريزيجيه بسبب الإصابة
أخر الأخبار
شكوك حول مشاركة حجازي في الكلاسيكو السعودي أمام النصر 19 دقيقة | السعودية
عمرو موسى: نحاول إعادة المصري لمكانه الطبيعي.. وإسعاد الجماهير هو أهم شيء 24 دقيقة | الدوري المصري
خرج من ظِل زيدان.. بيتوني يتولى تدريب سيون خلفا لرئيس النادي 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
خيسيه: من معرفتي بـ بيريز فقد لا يلعب مبابي لـ ريال مدريد.. وأخطأت منذ 10 سنوات 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
يويفا يقرر تعويض جماهير ليفربول التي عانت في نهائي دوري الأبطال بباريس ساعة | دوري أبطال أوروبا
أمام الترجي.. الزمالك يسعى لتجنب ما لم يحدث طوال 47 عاما من تاريخه القاري ساعة | الكرة الإفريقية
سيناريوهات تأهل الزمالك - لا مفر من الفوز في مصر.. وطريقين أحدهما مليئ بالحسابات ساعة | الكرة الإفريقية
عبد الرحمن البانوبي: السكران لقبي وليس اسمي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 2 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز 3 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد 4 تغريم وغياب جماهيري.. كاف يكشف لـ في الجول العقوبات الموقعة على الهلال السوداني