عبد الرحمن البانوبي: السكران لقبي وليس اسمي

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 12:25

كتب : FilGoal

عبد الرحمن السكران مع أحمد سامي

كشف عبد الرحمن البانوبي لاعب الداخلية عن حديث مدربه علاء عبد العال بعد هدفه الرائع في مرمى غزل المحلة.

وحقق الداخلية الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وصنع البانوبي الهدف الأول قبل أن يسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد المرور من أكثر من لاعب.

أخبار متعلقة:
حوار مطول - روبي فاولر يتحدث عن صلاح الذي حطم رقمه التاريخي الشعباني: نعمل على تطوير المستوى الفردي للاعبين.. والفريق بأكمله من النجوم المقاولون: مكافآت خاصة للاعبين للفوز على الأهلي.. ونريد الاستمرار في المنافسة

وقال البانوبي بعر قناة صدى البلد: "أفضل اسم عبد الرحمن البانوبي لأنه اسم عائلتي ولكن السكران هو لقب فقط أطلق علي ولكنه ليس اسمي الحقيقي".

واستمر "الهدف الذي سجلته في مرمى غزل المحلة كان به توفيق من الله في مروري من اللاعبين لأنه كان خياري الوحيد ومع مروري من آخر اللاعب قررت التسديد مباشرة".

وتابع "علاء عبد العال كان سعيدا جدا بأداء جميع اللاعبين وأشاد بي عقب المباراة لأن الهدف أعجبه كثيرا".

وأضاف "بدأت في الحصول على دقائق لعب أكثر وهذا الأمر ساعدني وتلك ليست المرة الاولى التي أتدرب فيها مع علاء عبد العال لأنه يعرفني من قبل وأحبه كثيرا على المستوى الشخصي".

وأتم "أحمد سامي أحبه وأضاف لي الكثير ولكن فترتي معه لم أكن قد دخلت في الأجواء لذلك خرجت على سبيل الإعارة للداخلية من أجل الحصول على دقائق أكثر".

وحصل البانوبي على جائزة رجل المباراة للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل السكران هدفه الثاني في الدوري منذ بداية الموسم الحالي كما صنع ثالث أهدافه.

الفوز رفع رصيد الداخلية للنقطة الـ 20 في المركز الـ 13 بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ 27 في المركز السابع.

الداخلية عبد الرحمن البانوبي
نرشح لكم
أمام الترجي.. الزمالك يسعى لتجنب ما لم يحدث طوال 47 عاما من تاريخه القاري سيناريوهات تأهل الزمالك - لا مفر من الفوز في مصر.. وطريقين أحدهما مليئ بالحسابات الشعباني: نعمل على تطوير المستوى الفردي للاعبين.. والفريق بأكمله من النجوم أحدهم اعتزل و9 رحلوا وآخر مُستبعد.. كيف كان تشكيل الأهلي في آخر هزيمة أمام المقاولون المقاولون: مكافآت خاصة للاعبين للفوز على الأهلي.. ونريد الاستمرار في المنافسة مواعيد مباريات الثلاثاء 7 مارس 2023 - الأهلي في الدوري والزمالك في إفريقيا.. ودوري أبطال أوروبا غزل المحلة يجدد الثقة في عبد الباقي جمال بعد اجتماع مطول إدارة المحلة تجتمع مع الجهاز الفني لبحث أسباب تراجع النتائج
أخر الأخبار
خرج من ظِل زيدان.. بيتوني يتولى تدريب سيون خلفا لرئيس النادي 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
خيسيه: من معرفتي بـ بيريز فقد لا يلعب مبابي لـ ريال مدريد.. وأخطأت منذ 10 سنوات 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
يويفا يقرر تعويض جماهير ليفربول التي عانت في نهائي دوري الأبطال بباريس 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أمام الترجي.. الزمالك يسعى لتجنب ما لم يحدث طوال 47 عاما من تاريخه القاري 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
سيناريوهات تأهل الزمالك - لا مفر من الفوز في مصر.. وطريقين أحدهما مليئ بالحسابات ساعة | الكرة الإفريقية
عبد الرحمن البانوبي: السكران لقبي وليس اسمي ساعة | الكرة المصرية
حوار مطول - روبي فاولر يتحدث عن صلاح الذي حطم رقمه التاريخي ساعة | الدوري الإنجليزي
الشعباني: نعمل على تطوير المستوى الفردي للاعبين.. والفريق بأكمله من النجوم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 2 مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية 3 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز 4 روبرتسون يكشف ما حدث مع صلاح في غرف الملابس بعد اكتساح يونايتد