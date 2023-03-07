عبد الرحمن البانوبي: السكران لقبي وليس اسمي

كشف عبد الرحمن البانوبي لاعب الداخلية عن حديث مدربه علاء عبد العال بعد هدفه الرائع في مرمى غزل المحلة.

وحقق الداخلية الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف على ملعب بتروسبورت في الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وصنع البانوبي الهدف الأول قبل أن يسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد المرور من أكثر من لاعب.

وقال البانوبي بعر قناة صدى البلد: "أفضل اسم عبد الرحمن البانوبي لأنه اسم عائلتي ولكن السكران هو لقب فقط أطلق علي ولكنه ليس اسمي الحقيقي".

واستمر "الهدف الذي سجلته في مرمى غزل المحلة كان به توفيق من الله في مروري من اللاعبين لأنه كان خياري الوحيد ومع مروري من آخر اللاعب قررت التسديد مباشرة".

وتابع "علاء عبد العال كان سعيدا جدا بأداء جميع اللاعبين وأشاد بي عقب المباراة لأن الهدف أعجبه كثيرا".

وأضاف "بدأت في الحصول على دقائق لعب أكثر وهذا الأمر ساعدني وتلك ليست المرة الاولى التي أتدرب فيها مع علاء عبد العال لأنه يعرفني من قبل وأحبه كثيرا على المستوى الشخصي".

وأتم "أحمد سامي أحبه وأضاف لي الكثير ولكن فترتي معه لم أكن قد دخلت في الأجواء لذلك خرجت على سبيل الإعارة للداخلية من أجل الحصول على دقائق أكثر".

وحصل البانوبي على جائزة رجل المباراة للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل السكران هدفه الثاني في الدوري منذ بداية الموسم الحالي كما صنع ثالث أهدافه.

الفوز رفع رصيد الداخلية للنقطة الـ 20 في المركز الـ 13 بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة الـ 27 في المركز السابع.