الشعباني: نعمل على تطوير المستوى الفردي للاعبين.. والفريق بأكمله من النجوم

شدد معين الشعباني مدرب سيراميكا كليوباترا على رغبته في تطوير المستوى الفردي والجماعي لكل لاعب في الفريق.

وقال الشعباني عبر اون تايم سبورتس 2: "حصلت على فرصة لزيارة معسكر الترجي في برج العرب عقب مباراة سيراميكا ضد حرس الحدود وأنا واحد من اللاعبين القدامى ومدرب سابق للفريق وتوجت بالبطولات خلال الفترتين".

ويستعد الترجي لمواجهة الزمالك على ملعب برج العرب اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتابع "أنا سعيد جدا بوجودي في سيراميكا كليوباترا لوجود استقرار كبير في النادي وجودة اللاعبين، أنا أقود الفريق منذ 5 أسابيع وأشعر براحة كبيرة وهناك تحسن ملحوظ في أداء الفريق وأريد أن أحيي اللاعبين على الروح التي يظهرونها".

وواصل "كنا نريد تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في مباراة حرس الحدود ولكن المواجهة كانت صعبة والملعب لم يكن سهلا، نحن نركز في كل مباراة ولا نترك أي شيء للصدفة ولكن لا نريد أن نضع ضغوطات كبيرة على اللاعبين".

وشدد "نحاول أن نعمل على نقاط القوة في كل لاعب ونتفادى نقاط الضعف وتحسين الأداء البدني والفني وجعل اللاعبين يعتادون على طريقة لعب معينة وهناك بعض الحالات في المباراة يكون فيها اللاعبين مركزين ولكن مع التعب يحدث بعض الأخطاء".

وأضاف "لا أريد اختيار لاعب بالاسم كالأفضل ولكن الفريق بأكمله جيد وجميعهم من النجوم وليس لدينا نجم بعينه والمجموعة هي الأهم وبعض اللاعبين يستحقون التواجد في منتخب مصر".

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة.

وقاد الشعباني سيراميكا كليوباترا في 5 مباريات وخلالهم حقق الفريق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر واحدة.