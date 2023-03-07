أحدهم اعتزل و9 رحلوا وآخر مُستبعد.. كيف كان تشكيل الأهلي في آخر هزيمة أمام المقاولون

يستقبل الأهلي نظيره المقاولون العرب في مباراة مهمة بالدوري المصري.

ويتمتع الأهلي بسلسلة عدم هزيمة طويلة أمام المقاولون.

فكيف كان تشكيله في آخر مباراة خسرها أمام المقاولون قبل عدة سنوات؟ طالع كل التفاصيل من هــــنــــا