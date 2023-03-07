المقاولون: مكافآت خاصة للاعبين للفوز على الأهلي.. ونريد الاستمرار في المنافسة

الثلاثاء، 07 مارس 2023 - 10:59

كتب : FilGoal

عمر فتحي سافيولا - المقاولون العرب

كشف محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب على وجود مكافآت خاصة بلائحة الفريق من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز في مباريات الأهلي والزمالك.

ويستعد المقاولون لمواجهة الأهلي اليوم الثلاثاء على ملعب السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 17 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عادل عبر قناة TEN: "نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي لأنها ستنقلنا نقلة أخرى وهي بمثابة نهاية الدور الأول بالنسبة للمقاولون ومن شأن المباراة أن تضعنا في المركز الرابع ليكون من حقي المشاركة في كأس الكونفدرالية في حالة عدم اكتمال البطولة قبل الان إرسال أسماء المشاركين".

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وواصل "المباراة لها أهمية كبيرة أيضا في استمرارنا بالمنافسة والاستمرار مع الفرق الكبرى ورفع طموحاتنا".

وتابع "مجلس إدارة النادي زار اللاعبين بشكل خاص اليوم لتحفيزهم للاستمرار في تقديم الأداء الذي يقدمونه هذا الموسم".

وأكمل "هناك مكافآت خاصة للاعبين في لائحة النادي لمباريات الأهلي والزمالك وهم يعرفون ما سيحدث معهم إذا حققوا الفوز".

ويحتل المقاولون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع.

الأهلي المقاولون الدوري المصري محمد عادل
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