أس: عبد الله ريحاني مهاجم أتليتكو مدريد قرر تمثيل منتخب المغرب

وافق عبد الله ريحاني لاعب فريق الشباب في أتليتكو مدريد، على تمثيل منتخب المغرب الأول.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن ريحاني وافق على اللعب لأسود الأطلس على مستوى الكبار بعد اجتماع مع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب.

ونشر ريحاني صورة له عبر حسابه في تويتر بقميص منتخب المغرب، كما نَشَر عدة روابط لأخبار تعلن عن اقترابه من تمثيل المغرب.

ويلعب ريحاني (19 عامًا) في مركز المهاجم، وقد لفت الأنظار مؤخرًا عندما سجّل هدفا في شباك جينك بدوري أبطال أوروبا للشباب تحت قيادة فيرناندو توريس.

وسجّل ريحاني عموما 4 أهداف في 7 مباريات خاضها بالبطولة هذا الموسم، بالإضافة إلى صناعته هدفين.

وجدد ريحاني عقده مؤخرا مع أتليتكو مدريد حتى 2027، وتم تصعيده للتدرب مع الفريق الأول الأحد الماضي.

وسبق لـ ريحاني تمثيل المغرب على مستوى الناشئين في منتخب تحت 18 عامًا الذي خاض معه 6 مباريات.

يتزامن ذلك مع اختيار سليم الجابري لاعب أتليتكو مدريد أيضًا لتمثيل المغرب وليس إسبانيا.

وحاله حال الجابري، وُلد ريحاني في إسبانيا لعائلة مغربية، تحديدًا في إقليم كتالونيا.

ويسعى الركراكي إلى إقناع عدة لاعبين باللعب لمنتخب المغرب بعد الإنجاز الهائل باحتلال المركز الرابع في كأس العالم 2022، وعلى رأسهم براهيم دياز صانع ألعاب ميلان المعار من ريال مدريد.