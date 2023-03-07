مواعيد مباريات الثلاثاء 7 مارس 2023 - الأهلي في الدوري والزمالك في إفريقيا.. ودوري أبطال أوروبا

يشهد اليوم الثلاثاء مباريات قوية محليا وقاريا وعالميا والكثير من الصدامات المصيرية التي تحدد شكل الموسم.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الثلاثاء 7 مارس 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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الدوري المصري

في مباراة هامة بالمسابقة المحلية، يستقبل الأهلي نظيره المقاولون العرب في الخامسة مساءً عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق أيمن الكاشف.

دوري أبطال إفريقيا

ويستقبل الزمالك نظيره الترجي في التاسعة مساءً عبر beIN Sports 4 بتعليق خليل البلوشي.

وفي نفس المجموعة ونفس التوقيت، يلعب شباب بلوزداد أمام المريخ عبر beIN Sports 3 بتعليق رؤوف خليف.

وفي مجموعة الأهلي وفي وقتٍ أبكر، يستقبل الهلال نظيره القطن في الثالثة عصرًا عبر beIN Sports 4 بتعليق منتصر الأزهري.

دوري أبطال أوروبا

وفي بداية مرحلة الإياب لدور الـ16، يستقبل تشيلسي نظيره بوروسيا دورتموند في العاشرة مساءً عبر beIN Sports Premium 1 بتعليق عصام الشوالي.

كما يحل كلوب بروج ضيفا على بنفيكا في نفس التوقيت، عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق محمد بركات.

دوري المؤتمر الأوروبي

وفي مباراة مُقدمة، يستقبل لاتسيو نظيره ألكمار في الثامنة إلا ربع مساءً عبر beIN Sports Premium 2 بتعليق نوفل باشي.

الدوري المغربي

ويحل الوداد البيضاوي ضيفا على نهضة بركان في السابعة والربع مساءً عبر الرياضية المغربية بتعليق محمد العدالي.

الدوري الجزائري

ويحل شبيبة القبائل ضيفا على شباب قسنطينة في الرابعة عصرًَا.

كأس آسيا للشباب

وتلعب قطر أمام أستراليا في الثانية عشر ظهرًا، فيما يواجه العراق نظيرته سوريا في الرابعة عصرًا، وتُنقل المباريات عبر beIN Sports AFC 1.

كرة سلة

وفي منافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA يلعب أورلاندو ماجيكس أمام ميلواكي باكس في الثانية صباح الأربعاء، وفي نفس التوقيت يلتقي ديترويت بيستونز بـ واشنطن ويزاردز.

كما يلعب نيويورك نيكس أمام شارلوت هورنيتس في الثانية والنصف صباحا، وفي نفس التوقيت يلتقي مينيسوتا تيمبرولفز بـ فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وفي الدوري الأوروبي، يستقبل ريال مدريد مواطنه كاتشو باسكونيا في العاشرة إلا ربع مساءً، فيما يحل برشلونة ضيفا على أولمبياكوس في التاسعة.