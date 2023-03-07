غزل المحلة يجدد الثقة في عبد الباقي جمال بعد اجتماع مطول

أعلن نادي غزل المحلة تجديد الثقة في عبد الباقي جمال ليظل مديرًا فنيًا للفريق.

وعجز غزل المحلة عن الفوز في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري المصري الممتاز.

وعقدت إدارة غزل المحلة اجتماعًا مطولًا مع جمال مساء أمس الإثنين.

وانتهى المجلس إلى تجديد الثقة في المدير الفني مع توفير الدعم الكامل له.

وكان قرار رحيل عبد الباقي جمال مطروحًا على طاولة غزل المحلة، لكن في النهاية تم الاستقرار على استمراره.

وشهد الاجتماع حضور أسامة خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، وعمر عبد الله عضو مجلس الإدارة، وعمر رياض المدير التنفيذي، وصابر عيد المدير الرياضي، ووائل شكر مدير شؤون اللاعبين، مع عبد الباقي جمال المدير الفني للفريق.

وخسر المحلة أمس الإثنين أمام مضيفه الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد في استاد بتروسبورت.

وأكمل المحلة 6 مباريات متتالية دون فوز لأول مرة هذا الموسم.

ولم يفز المحلة منذ انتصاره على الزمالك يوم 24 يناير، إذ خسر بعدها 4 مرات وتعادل مرتين.