ميسي: احتجت إلى التكيف في موسمي الأول مع باريس.. وأريد تحقيق الكثير برفقة مبابي

شدد ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان على أنه قد وجد بعض الصعوبة في التكيف على أجواء الفريق والمدينة خلال موسمه الأول ولكنه يشعر بألإضل حال حاليا.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وأجرى ميسي حوارا مع الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان تحدث خلاله عن تتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022 ومواجهة بايرن ميونيخ المنتظرة.

وقال ميسي في حواره: "كل شيء اختبرته بعد كأس العالم كان رائعا ومن الصعب شرحه لأنه حلم حياة طويلة أصبح حقيقة وكنا قادرين على مشاركة الشعب الأرجنتيني في تلك المشاعر وكنا نتوقع أن تكون الاحتفالات مجنونة ولكن ليس بقدر الجنون الذي وجدناه في الحقيقة، لقد كانت لحظة سنظل نتذكرها حتى نهاية أعمارنا".

وواصل "المباراة النهائية كانت مذهلة ومجنونة، مبابي سجل ثلاثة أهداف بشكل رائع وفي النهاية لم يكن البطل هذا شيء يدعو للجنون ولكنه توج بالبطولة بالفعل سابقا وهو يعرف شعور أن تكون بطل العالم لذلك نعم كان النهائي رائعا بالنسبة لعالم كرة القدم والآن من اللطيف أن ألعب معه في فريق واحد وأتمنى أن نحقق أشياء رائعة معا هنا في باريس".

وكان منتخب الأرجنتين قد توج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه على حساب فرنسا في شهر ديسمبر الماضي.

وتابع "في الموسم الأول احتجت إلى القليل من الوقت لأتكيف مع باريس لأسباب مختلفة ولكنني بدأت الموسم الحالي بطريقة مختلفة وبالكثير من الرغبة وأشعر بارتياحية أكثر في النادي والمدينة وأنا استمتع بالموسم الحالي كثيرا".

وشدد "اعتقد أن حياتي كلها كانت مكرسة للتفاني والعمل والجهد والرغبة في المزيد كل يوم، لقد وصلت إلى ناد جديد لأكون قادرا على تحقيق الأهداف الكبيرة التي وضعناها لأنفسنا في بداية الموسم".

وأضاف "نحن نقاتل من أجل التتويج بلقب الدوري وتطورنا في المباراة الأخيرة ضد مارسيليا والفريق يصبح أقوى بتحقيق الانتصارات والآن سنحاول تقديم كل شيء من أجل قلب الأمور ضد بايرن ميونيخ وتحقيق التأهل هذا هو هدف الجميع هنا".

"نحن ذاهبون إلى ميونيخ وستكون المباراة صعبة جدا مثل المباراة الأولى وكل شيء سيتحدد ببعض التفاصيل البسيطة خصوصا وأن تحقيق الفوز على ذلك الملعب يعد أمرا صعبا ولكن اعتقد أننا إذا فعلنا كل شيء بطريقة صحيحة سنكون قادرين على قلب الأمور، نريد أن نواصل رحلتنا في دوري أبطال أوروبا وهذا ما سنحاول فعله".

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونيخ يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

مباراة الذهاب في فرنسا كانت قد انتهت بفوز بايرن بهدف دون مقابل.

وشارك ميسي مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي في 29 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 18 هدفا وصناعة 16.