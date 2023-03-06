الإسماعيلي: النادي مخترق.. وبعض الجهات تعمل ضدنا

الإثنين، 06 مارس 2023 - 23:26

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يرى أسامة خليل المتحدث الرسمي للإسماعيلي أن هناك بعض الجهات التي تعمل ضد النادي الأصفر.

وقال أسامة خليل عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بعض الجهات تعمل ضد الإسماعيلي وتحاول الوقيعة بين اللاعبين والإدارة".

وأضاف "بعض من يعتبر نفسه من مراكز القوى سواء داخل الإسماعيلي أو خارجها يحاول ابتزاز النادي".

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وواصل "النادي الإسماعيلي مخترق في الوقت الحالي".

وأشار "الإسماعيلي به أموال ولكنها أهدرت وإبراهيم عثمان عندما ترك رئاسة النادي كانت الخزينة بها أكثر من 50 مليون جنيه، واللجنة التي جاءت من بعده أهدرت هذه الأموال في التعاقد مع لاعبين دون المستوى".

وأردف "العقوبات التي أعلنتها الإدارة تجاه اللاعبين لن يتم التراجع عنها".

وأتم تصريحاته "النادي الإسماعيلي ملتزم بتنفيذ كل حرف في عقود اللاعبين وسداد مستحقاتهم المالية".

وكانت مجموعة من لاعبي الإسماعيلي امتنعت عن الحضور لتدريبات الفريق أمس الأحد، اعتراضا على عدم صرف المستحقات المالية الخاصة بهم.

وأصدر نادي الإسماعيلي بعدها بيانا قرر فيه خصم نسبة 10% من عقود جميع اللاعبين الذين امتنعوا عن حضور التدريبات وإحالتهم للتحقيق بالإضافة لتصعيد عددا من لاعبي فريق الشباب.

ثم أصدر 28 لاعبا في الإسماعيلي بيانا مشتركا للرد على أخبار امتناعهم عن تدريبات الفريق استعدادا لمباراة فاركو ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين مؤكدين على المشاركة في اللقاء بشكل طبيعي.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة من 19 مباراة خاضهم الفريق.

وتتولى لجنة مؤقتة برئاسة أبو بكر الحديدي إدارة النادي الإسماعيلي في الوقت الحالي، خلفا للرئيس السابق يحيى الكومي الذي تقدم باستقالته رفقة كامل مجلسه.

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