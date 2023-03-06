المشاركة الخامسة.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند ضد ألبورج
الإثنين، 06 مارس 2023 - 22:53
كتب : FilGoal
شارك إمام عاشور في مباراته الخامسة بقميص ميتيلاند منذ الانضمام للفريق.
إمام عاشور
النادي : ميتيلاند
وتعادل ميتيلاند مع ألبورج بدون أهداف في الجولة الـ 20 من الدوري الدنماركي.
وشارك إمام عاشور في المباراة بشكل أساسي حتى خروجه في الدقيقة الـ 72.
ماذا قدم إمام عاشور ضد ألبورج
لعب: 72 دقيقة.
التسديدات: 4.
التسديدات على المرمى: 1.
التمريرات المفتاحية: 1.
التمريرات/ 19/25 بنسبة دقة 76%.
التمريرات الطويلة: 2/4 بنسبة دقة 50%.
المراوغات: 2/6.
الصراعات الأرضية: 5/11.
لمس الكرة: 45.
ارتكب الأخطاء: 1.
افتكاك الكرة: 3.
وسجل إمام عاشور هدفين حتى الآن خلال 5 مباريات شارك بهم مع ميتيلاند.
التعادل رفع رصيد ميتيلاند للنقطة الـ 27 في المركز السابع وبفارق نقطة واحدة عن سيكيبورج صاحب المركز السادس.
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