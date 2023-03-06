المشاركة الخامسة.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند ضد ألبورج

الإثنين، 06 مارس 2023 - 22:53

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ألبورج ضد ميتيلاند

شارك إمام عاشور في مباراته الخامسة بقميص ميتيلاند منذ الانضمام للفريق.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

وتعادل ميتيلاند مع ألبورج بدون أهداف في الجولة الـ 20 من الدوري الدنماركي.

وشارك إمام عاشور في المباراة بشكل أساسي حتى خروجه في الدقيقة الـ 72.

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ماذا قدم إمام عاشور ضد ألبورج

لعب: 72 دقيقة.

التسديدات: 4.

التسديدات على المرمى: 1.

التمريرات المفتاحية: 1.

التمريرات/ 19/25 بنسبة دقة 76%.

التمريرات الطويلة: 2/4 بنسبة دقة 50%.

المراوغات: 2/6.

الصراعات الأرضية: 5/11.

لمس الكرة: 45.

ارتكب الأخطاء: 1.

افتكاك الكرة: 3.

وسجل إمام عاشور هدفين حتى الآن خلال 5 مباريات شارك بهم مع ميتيلاند.

التعادل رفع رصيد ميتيلاند للنقطة الـ 27 في المركز السابع وبفارق نقطة واحدة عن سيكيبورج صاحب المركز السادس.

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