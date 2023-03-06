إفريقيا للشباب - بهدف مبكر.. جامبيا تضرب موعدا مع السنغال في النهائي على حساب نيجيريا
الإثنين، 06 مارس 2023 - 21:49
كتب : FilGoal
تأهل منتخب جامبيا إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب بعد الفوز على نيجيريا.
وانتصر منتخب جامبيا على نيجيريا بهدف دون مقابل على استاد القاهرة الدولي في دور نصف النهائي.
هدف جامبيا الوحيد جاء في الدقيقة السابعة عن طريق أداما بوجانج بعد تمريرة من إبريما سينغاتيه.
وشهدت الدقيقة الـ 86 إهدار أحمد عبد الله لاعب نيجيريا لركلة جزاء.
وتعرض نجي لاعب جامبيا للطرد في الدقيقة الـ 89 بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.
وسيلعب منتخب جامبيا في المباراة النهائية ضد السنغال، بينما سيخوض منتخب نيجيريا مواجهة تحديد المركزي الثالث والرابع ضد تونس.
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