غزل المحلة: سنتقدم بشكوى رسمية ضد لجنة الحكام

الإثنين، 06 مارس 2023 - 21:44

كتب : FilGoal

غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة أنه ينوي التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد لجنة الحكام.

وأصدر نادي غزل المحلة بيانا جاء فيه الآتي:

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"يعرب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل عن إستيائه الشديد من الأداء التحكيمى في مباريات الفريق في مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، وأن المجلس بصدد تقديم شكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد لجنة الحكام للمطالبة بتعيين حكام دوليين في المباريات المقبلة".

"ويؤكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم أن الفريق تعرض هذا الموسم لخسارة عدد كبير من النقاط بسبب الظلم التحكيمى كان أخرها أمام فريق الداخلية في اللقاء الذى جمع الفريقين عصر اليوم الاثنين في الجولة الـ20 من عمر المسابقة، حيث تغاضى الحكم محمد سلامة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريق غزل المحلة عقب عرقلة واضحة لأحمد الشيخ داخل منطقة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء و التي أثرت بشكل قوى على نتيجة المباراة في غياب تام لحكم تقنية الفار في المباراة محمد الشناوى، في الوقت الذي تدخل حكام الفار لاحتساب الهدف الثاني للداخلية والذي جاء من تسلل واضح احتسبه حكم اللقاء ومساعده لكن تم التراجع عن قرار التسلل واحتسابه هدفا".

"وعانى غزل المحلة من القرارات التحكيمية سواء حكم الساحة او حكام الفار الذين تدخلوا لالغاء اهدافا صحيحة تم احرازها في مباريات المقاولون والاسماعيلي وفاركو في الدور الاول ، كما اشتكي النادي من الحكم محمد سلامة الذي ادار لقاء اليوم مع الداخلية في لقاء البنك الاهلي بعد تغاضيه عن احتساب ركلتي جزاء للفريق بينما منح المنافس ركلة جزاء مشكوك في صحتها".

"ومن المنتظر ان تتضمن الشكوى مطالبة لحنة الحكام بعدم استاد اي مباريات للحكم محمد سلامة بخلاف المطالبة بحكام دوليين لمباريات الفريق المقبلة بخثا عن العدالة المفقودة".

وخسر المحلة أمام الداخلية بهدفين لهدف في الجولة 21 من الدوري.

ولم يفز المحلة منذ انتصاره على الزمالك يوم 24 يناير، إذ خسر بعدها 4 مرات وتعادل مرتين.

وتجمد رصيد غزل المحلة بعد الخسارة عند 27 نقطة في المركز السابع.

غزل المحلة الدوري المصري
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