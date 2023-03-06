بلا فوز للمباراة الثانية على التوالي.. الهلال يخسر من الفتح
الإثنين، 06 مارس 2023 - 21:32
كتب : FilGoal
خسر فريق الهلال أمام ضيفه الفتح بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي أقيمت بملعب مرسول بارك.
ولم يحقق الهلال الفوز في ثاني مباراة على التوالي بالدوري بعدما تعادل في اللقاء السابق ضد الوحدة بثلاثة أهداف لكل فريق.
الخسارة أوقفت رصيد الهلال من النقاط عند 33 في المركز الخامس، ولا يزال يتبقى له مباراتين مؤجلتين.
وارتفع رصيد الفتح إلى النقطة 31 في المركز السادس.
هدف الفتح الأول جاء عن طريق كريستيان تييو في الدقيقة 39.
قبل أن يسجل خالد عيسى الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 80.
وشهدت المباراة غياب موسى ماريجا مهاجم الهلال.
ويلتقي الهلال ضد أوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا في شهر مايو المقبل.
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