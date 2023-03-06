البطولة العربية - طريق طلائع الجيش إلى دور المجموعات

أقيمت اليوم قرعة البطولة العربية في نسختها الجديدة لعام 2023.

وتقام نسخة البطولة العربية لموسم 2022-2023 تحت اسم كأس الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويشارك من مصر في البطولة كل من الزمالك وطلائع الجيش

وأوقعت القرعة طلائع الجيش في مواجهة أهلي طرابلس بالدور الأول من البطولة.

مباراة الذهاب ستقام في مصر على ملعب طلائع الجيش، بينما تقام مباراة الإياب في ليبيا.

وفي حال حقق طلائع الجيش على أهلي طرابلس سيواجه الفائز من مباراة النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني.

وسيتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات والذي سيقام في السعودية.

وفي حالة تأهل طلائع الجيش في دور المجموعات فإنه سيقع في المجموعة الثانية بجانب السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي.

وجاءت قرعة الدور الأول كالآتي:

الجيش الملكي المغربي × الاتحاد الليبي

البرج اللبناني × الوحدة الإماراتي

المريخ السوداني × تشرين السوري

الشباب السعودي × القوة الجوية العراقي

الهلال السوداني × المنامة البحريني

الصفاقسي التونسي × قطر القطري

طلائع الجيش × أهلي طرابلس الليبي

النهضة العماني × شباب الخليل الفلسطيني

فحمان العماني × الاتحاد المنستيري التونسي

المحرق البحريني × السيب العماني

نواذيبو الموريتاني × شباب الأردن الأردني

الكويت الكويتي × شبيبة الساورة الجزائري

ويلتقي الفائز من كل مباراة مع الفائز من المباراة التي تليها وفي النهاية يذهب المتأهل إلى دور المجموعات.

أما قرعة دور المجموعات جاءت كالآتي:

المجموعة الأولى

الترجي التونسي

الاتحاد السعودي

(الهلال السوداني - المنامة البحريني - الصفاقسي التونسي - قطر القطري)

الشرطة العراقي

المجموعة التانية

السد القطري

الوداد المغربي

الهلال السعودي

(طلائع الجيش - أهلي طرابلس - النهضة العماني - شباب الخليل الفلسطيني)

المجموعة الثالثة

الزمالك

(المريخ السوداني – تشرين السوري – الشباب السعودي – القوة الجوية العراقي)

النصر السعودي

(فحمان العماني – المنستيري التونسي – المحرق البحريني – السيب العماني)

المجموعة الرابعة

شباب بلوزداد

الرجاء المغربي

(الجيش الملكي – الاتحاد الليبي – البرج اللبناني – الوحدة الإمارتي)

(نواذيبو الموريتاني - شباب الأردن -الكويت الكويتي - شبيبة الساورة الجزائري)