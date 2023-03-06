مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية

أقيمت اليوم قرعة البطولة العربية في نسختها الجديدة لعام 2023.

وتقام نسخة البطولة العربية لموسم 2022-2023 تحت اسم كأس الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويشارك من مصر في البطولة كل من الزمالك وطلائع الجيش

وأوقعت القرعة الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب كل من النصر السعودي الذي يلعب كريستيانو رونالدو والمتأهل الثاني والمتأهل الخامس من الدور التمهيدي.

وتنتظر الزمالك مواجهة نارية ضد كريستيانو رونالدو نجم الكرة البرتغالية والذي يلعب في صفوف النصر السعودي.

المتأهل الثاني سيكون أحد أربع فرق المريخ السوداني وتشرين السوري، والشباب السعودي والقوة الجوية العراقي.

بينما يلعب سيكون المتأهل الخامس هو أحد فرق فحمان العماني أو اتحاد المنستير التونسي أو المحرق البحريني أو السيب العماني.

ويقدم لكم FilGoal.com ترتيب مباريات الزمالك في دور المجموعات.

الجولة الأولى: المتأهل الخامس × الزمالك.

الجولة الثانية: المتأهل الثاني × الزمالك.

الجولة الثالثة: الزمالك × النصر السعودي.

ولتحديد المتأهل الثاني سيلعب المريخ السوداني ضد تشرين السوري، والشباب السعودي ضد القوة الجوية وسيتواجه الفائز من المباراتين على التأهل لدور المجموعات.

المتأهل الخامس سيتم حسمه بعد مواجهة فحمان اليمني ضد اتحاد المنستير والمحرق البحريني ضد السيب العماني.

وسيتواجه الفائز من المباراتين لتحديد المتأهل رقم 5.