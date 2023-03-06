الثانية لكل فريق.. الحنفي حكما لمباراة الأهلي والمقاولون العرب

الإثنين، 06 مارس 2023 - 20:23

كتب : FilGoal

هدف الأهلي الثالث في القطن عن طريق رأفت خليل

أعلن اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون العرب في مواجهة مؤجلة من الجولة 17 لـ الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 17 مباراة.

ويتواجد المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 32 نقطة من 19 مباراة.

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وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم ساحة: محمد الحنفي

حكم مساعد أول: أحمد صلاح

حكم مساعد ثان: أحمد رشدي

حكم رابع: أحمد حمدي

حكم الفيديو: محمد الصباحي

حكم الفيديو المساعد: محمد عزازي

ماذا قدم الحنفي هذا الموسم؟

أدار الحنفي سبع مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم، أشهر خلالها 28 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراوين بشكل مباشر، واحتسب ركلة جزاء واحدة.

وسبق للحنفي أن أدار مباراة واحدة للأهلي أمام غزل المحلة هذا الموسم، حقق خلالها الأحمر الانتصار بهدفين دون مقابل.

وأشرف على مباراة واحدة للمقاولون العرب أمام الإسماعيلي وفاز فيها ذئاب الجبل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الاثنين 6 مارس الجاري.

ويبدأ اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد الأهلي We السلام.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف وطارق حسن.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب للموسم الماضي بهدف حمدي فتحي، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل دون أهداف.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

على الجانب الآخر، خسر المقاولون العرب أمام فاركو بهدفين مقابل هدف واحد.

الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري
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