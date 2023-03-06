قرعة البطولة العربية - الزمالك ضد النصر بقيادة رونالدو.. والجيش يواجه أهلي طرابلس

الإثنين، 06 مارس 2023 - 20:23

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد الوحدة بالدوري السعودي

أسفرت قرعة البطولة العربية عن وقوع الزمالك مع النصر السعودي في دور المجموعات.

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب النصر السعودي، وفريقين من المتأهلين من الدور الأول والثاني.

بينما جاءت قرعة فريق طلائع الجيش ضد أهلي طرابلس الليبي.

أخبار متعلقة:
انتهت قرعة البطولة العربية.. الزمالك ضد النصر السعودي والجيش مع أهلي طرابلس بعد الكشف عن الفرق المتنافسة.. موعد قرعة البطولة العربية في الرياض الاتحاد القطري يعلن مشاركة السد وقطر في البطولة العربية

والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني.

ويلعب الفريق صاحب الاسم الأول لقاء الذهاب في ملعبه، بينما لقاء الإياب في ملعب الفريق الثاني.

ويقام الدور الأول بنظام الذهاب والإياب وكذلك الدور الثاني.

بينما يقام دور المجموعات بشكل مجمع في السعودية بداية من يوم 20 يوليو المقبل.

وجاءت قرعة الدور الأول كالآتي:

الجيش الملكي المغربي × الاتحاد الليبي

البرج اللبناني × الوحدة الإماراتي

المريخ السوداني × تشرين السوري

الشباب السعودي × القوة الجوية العراقي

الهلال السوداني × المنامة البحريني

الصفاقسي التونسي × قطر القطري

طلائع الجيش × أهلي طرابلس الليبي

النهضة العماني × شباب الخليل الفلسطيني

فحمان العماني × الاتحاد المنستيري التونسي

المحرق البحريني × السيب العماني

نواذيبو الموريتاني × شباب الأردن الأردني

الكويت الكويتي × شبيبة الساورة الجزائري

ويلتقي الفائز من كل مباراة مع الفائز من المباراة التي تليها وفي النهاية يذهب المتأهل إلى دور المجموعات.

أما قرعة دور المجموعات جاءت كالآتي:

المجموعة الأولى

الترجي التونسي

الاتحاد السعودي

(الهلال السوداني - المنامة البحريني - الصفاقسي التونسي - قطر القطري)

الشرطة العراقي

المجموعة التانية

السد القطري

الوداد المغربي

الهلال السعودي

(طلائع الجيش - أهلي طرابلس - النهضة العماني - شباب الخليل الفلسطيني)

المجموعة الثالثة

الزمالك

(المريخ السوداني – تشرين السوري – الشباب السعودي – القوة الجوية العراقي)

النصر السعودي

(فحمان العماني – المنستيري التونسي – المحرق البحريني – السيب العماني)

المجموعة الرابعة

شباب بلوزداد

الرجاء المغربي

(الجيش الملكي – الاتحاد الليبي – البرج اللبناني – الوحدة الإمارتي)

(نواذيبو الموريتاني - شباب الأردن -الكويت الكويتي - شبيبة الساورة الجزائري)

الزمالك كريستيانو رونالدو النصر السعودي البطولة العربية
نرشح لكم
البطولة العربية - طريق طلائع الجيش إلى دور المجموعات مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية انتهت قرعة البطولة العربية.. الزمالك ضد النصر السعودي والجيش مع أهلي طرابلس بعد الكشف عن الفرق المتنافسة.. موعد قرعة البطولة العربية في الرياض الاتحاد القطري يعلن مشاركة السد وقطر في البطولة العربية مدرب الترجي: الزمالك يمر بفترة غير جيدة ولكنه من الأفضل.. والفوز عليه مهم لضمان التأهل كاف يعلن موقفه من معاقبة المغرب والجزائر عن أحداث أمم إفريقيا للمحليين خبر في الجول - الاستقرار على الأندية المشاركة بدعوات خاصة في البطولة العربية
أخر الأخبار
بلا فوز للمباراة الثانية على التوالي.. الهلال يخسر من الفتح 6 دقيقة | السعودية
البطولة العربية - طريق طلائع الجيش إلى دور المجموعات 13 دقيقة | الكرة المصرية
مواجهة منتظرة ضد رونالدو.. ترتيب مباريات الزمالك في البطولة العربية ساعة | الكرة المصرية
مباشر كرة سلة - الأهلي (32) - (32) الزمالك.. بداية الفترة الثالثة ساعة | كرة سلة
الثانية لكل فريق.. الحنفي حكما لمباراة الأهلي والمقاولون العرب ساعة | الدوري المصري
قرعة البطولة العربية - الزمالك ضد النصر بقيادة رونالدو.. والجيش يواجه أهلي طرابلس ساعة | الوطن العربي
مؤتمر نبيل معلول: لن نتأثر بالضغط الجماهيري لـ الزمالك.. ولا مجال للعواطف في كرة القدم ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الدنماركي - ألبورج (0)-(0) ميتيلاند.. خروج إمام عاشور ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 2 جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم 3 أحمد مرتضى: لا توجد مشاكل في الزمالك وأطمئن الجميع.. وموعد عودة رئيس النادي 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز