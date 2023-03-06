قرعة البطولة العربية - الزمالك ضد النصر بقيادة رونالدو.. والجيش يواجه أهلي طرابلس

أسفرت قرعة البطولة العربية عن وقوع الزمالك مع النصر السعودي في دور المجموعات.

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب النصر السعودي، وفريقين من المتأهلين من الدور الأول والثاني.

بينما جاءت قرعة فريق طلائع الجيش ضد أهلي طرابلس الليبي.

والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني.

ويلعب الفريق صاحب الاسم الأول لقاء الذهاب في ملعبه، بينما لقاء الإياب في ملعب الفريق الثاني.

ويقام الدور الأول بنظام الذهاب والإياب وكذلك الدور الثاني.

بينما يقام دور المجموعات بشكل مجمع في السعودية بداية من يوم 20 يوليو المقبل.

وجاءت قرعة الدور الأول كالآتي:

الجيش الملكي المغربي × الاتحاد الليبي

البرج اللبناني × الوحدة الإماراتي

المريخ السوداني × تشرين السوري

الشباب السعودي × القوة الجوية العراقي

الهلال السوداني × المنامة البحريني

الصفاقسي التونسي × قطر القطري

طلائع الجيش × أهلي طرابلس الليبي

النهضة العماني × شباب الخليل الفلسطيني

فحمان العماني × الاتحاد المنستيري التونسي

المحرق البحريني × السيب العماني

نواذيبو الموريتاني × شباب الأردن الأردني

الكويت الكويتي × شبيبة الساورة الجزائري

ويلتقي الفائز من كل مباراة مع الفائز من المباراة التي تليها وفي النهاية يذهب المتأهل إلى دور المجموعات.

أما قرعة دور المجموعات جاءت كالآتي:

المجموعة الأولى

الترجي التونسي

الاتحاد السعودي

(الهلال السوداني - المنامة البحريني - الصفاقسي التونسي - قطر القطري)

الشرطة العراقي

المجموعة التانية

السد القطري

الوداد المغربي

الهلال السعودي

(طلائع الجيش - أهلي طرابلس - النهضة العماني - شباب الخليل الفلسطيني)

المجموعة الثالثة

الزمالك

(المريخ السوداني – تشرين السوري – الشباب السعودي – القوة الجوية العراقي)

النصر السعودي

(فحمان العماني – المنستيري التونسي – المحرق البحريني – السيب العماني)

المجموعة الرابعة

شباب بلوزداد

الرجاء المغربي

(الجيش الملكي – الاتحاد الليبي – البرج اللبناني – الوحدة الإمارتي)

(نواذيبو الموريتاني - شباب الأردن -الكويت الكويتي - شبيبة الساورة الجزائري)