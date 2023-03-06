مباشر الدوري الدنماركي - ألبورج ضد ميتيلاند.. العارضة تمنع الأول

الإثنين، 06 مارس 2023 - 19:57

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند - لشبونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ألبورج وميتيلاند في الجولة الـ 21 من الدوري الدنماركي.

ويلعب إمام عاشور في التشكيل الأساسي لميتيلاند في المباراة.

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ق9. العارضة تمنع الأول لألبورج بعد تسديدة من نيكلاس هيلينيوس.

المباراة ستبدأ بعد قليل

ميتيلاند آلبورج إمام عاشور الدوري الدنماركي
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