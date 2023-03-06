انتهت الدوري الدنماركي - ألبورج (0)-(0) ميتيلاند

الإثنين، 06 مارس 2023 - 19:57

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ألبورج ضد ميتيلاند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ألبورج وميتيلاند في الجولة الـ 21 من الدوري الدنماركي.

ويلعب إمام عاشور في التشكيل الأساسي لميتيلاند في المباراة.

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نهاية المباراة

ق72. خروج إمام عاشور ودخول فريدريك هايزلبرج.

ق68. إمام عاشور يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول أمام مرمى ألبورج.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. محاولة للتسجيل من إمام عاشور بعد خروج حارس المرمى خارج منطقة الجزاء ليضع الكرة خلفية تمر بجاور المرمى.

ق35. تسديدة من إمام عاشور فوق المرمى.

ق9. العارضة تمنع الأول لألبورج بعد تسديدة من نيكلاس هيلينيوس.

المباراة ستبدأ بعد قليل

إمام عاشور الدوري الدنماركي آلبورج ميتيلاند
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