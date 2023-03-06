سجل أول أهدافه.. عبده يحيى رجل مباراة المصري وطلائع الجيش

الإثنين، 06 مارس 2023 - 19:36

كتب : FilGoal

عبده يحيى - المصري

حصل عبده يحيى لاعب المصري على جائزة رجل مباراة فريقه ضد طلائع الجيش.

وحقق المصري الفوز على طلائع الجيش بهدف دون مقابل على ملعب برج العرب في الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل عبده يحيى هدفه الأول بقميص المصري ليقود الفريق للفوز في يوم عيد ميلاده.

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الهدف كان هو الأول لعبده يحيى منذ بداية الموسم الحالي.

الجائزة هي الـ 14 للاعبي المصري منذ بداية الموسم الحالي بينما حصل عبده على الجائزة للمرة الأولى.

ماذا قدم عبده يحيى ضد طلائع الجيش

لعب: 45 دقيقة.

سجل: 1.

التسديدات: 2 منهم واحدة على المرمى.

التمريرات المفتاحية: 1.

التمريرات: 4/10 بنسبة دقة 40%.

لمس الكرة: 22.

خسر الاستحواذ: 1.

إبعاد الكرة: 1.

الالتحامات الهوائية: 3/5 بنسبة نجاح 60%.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة الـ 28 في المركز السابع، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة الـ 17 في المركز الـ 14 بفارق نقطة عن حرس الحدود صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

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