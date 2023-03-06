خبر في الجول - غزل المحلة يقيل عبد الباقي جمال من مهمة تدريب الفريق

الإثنين، 06 مارس 2023 - 19:28

كتب : رضا السنباطي

عبد الباقي جمال - غزل المحلة

قرر نادي غزل المحلة إقالة مدربه عبد الباقي جمال من منصبه بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، حسبما علم FilGoal.com.

واجتمع أعضاء شركة غزل المحلة لكرة القدم بعد الهزيمة أمام الداخلية وأستقروا على رحيل المدرب بعد الهزائم المتتالية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن رحيله في الساعات المقبلة.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب الجزيري: الزمالك يمر بمرحلة سوء توفيق.. والفوز أهم من أن أسجل للمرة الثانية على التوالي.. إمام عاشور أساسي مع ميتيلاند في مواجهة ألبورج الكشف عن مدة غياب تريزيجيه بسبب الإصابة

ويتواجد الثلاثي خالد جلال وأسامة نبيه وخالد عيد ضمن المرشحين لخلافة عبد الباقي جمال.

وأكمل المحلة 6 مباريات متتالية دون فوز لأول مرة هذا الموسم.

ولم يفز المحلة منذ انتصاره على الزمالك يوم 24 يناير، إذ خسر بعدها 4 مرات وتعادل مرتين.

وتجمد رصيد غزل المحلة بعد الخسارة عند 27 نقطة في المركز السابع.

وبدأ غزل المحلة موسمه مع المدرب اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو قبل أن تتم إقالته في الجولة 12 ليتولى بعدها عبد الباقي جمال المهمة.

ورحل 34 مدربا عن الدوري المصري حتى الآن بعد مرور 21 جولة.

5 فرق تعاقب عليهم 3 مدربين حتى الآن:

الإسماعيلي: الإسباني خوان جاريدو (أقيل بعد الجولة الخامسة) – أيمن الجمل (مدرب مؤقت) – أحمد حسام "ميدو".

المصري: إيهاب جلال (أقيل بعد الجولة الرابعة) – طارق سليمان (مؤقت) – حسام حسن.

إنبي: أحمد كشري (أقيل بعد الجولة الثامنة) – هاني عبد الله (مؤقت) – طلعت يوسف.

البنك الأهلي: خالد جلال (أقيل بعد الجولة الخامسة) – حلمي طولان (أقيل بعد الجولة الثالثة عشر) – أمير عبد العزيز.

فاركو: البرتغالي نونو ألميدا (أقيل بعد الجولة السابعة) - إيهاب جلال (رحل بعد الجولة 15) - طارق العشري.

5 فرق أجرت التغيير في منصب المدير الفني مرة واحدة:

بيراميدز: تاكيس جونياس (أقيل بعد الجولة 11) – جايمي باتشيكو

طلائع الجيش: علاء عبد العال (استقالة بعد الجولة 3) – محمد يوسف

غزل المحلة: نيكوديموس بابافاسيلوس (أقيل بعد الجولة 12) – عبد الباقي جمال

أسوان: ربيع ياسين (إقالة بعد الجولة 3) – أيمن الرمادي

الزمالك: جوسفالدو فيريرا (أقيل بعد الجولة 15) – أسامة نبيه ثم عاد فيريرا من جديد

وهناك 8 فرق لم تحدث أي تغيير في منصب المدير الفني حتى الآن.

الأهلي – سموحة – الاتحاد – سيراميكا كليوباترا – المقاولون العرب – فيوتشر – الداخلية – حرس الحدود.

غزل المحلة الدوري المصري عبد الباقي جمال
نرشح لكم
تركه لمواجهة الإسماعيلي.. المحلة يشكر الاتحاد التنزاني بسبب حميد ماو بعد إيقاف ثنائي إدارة سموحة.. الأولمبية تعلن بطلان اجتماع تغيير اللائحة مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولر يوافق على تجديد تعاقد الشحات.. وموعد الحسم الأهلي يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 سواريش: في الأهلي بنيت أشياءً ستبقى في الذاكرة للأبد أحدهما بسبب شكوى فرج عامر.. الأولمبية تقرر إيقاف عضوين في مجلس إدارة سموحة تامر مصطفى: لا يجوز غناء أحمد عيد لـ الزمالك وهو لاعب في إنبي.. وموقف كابو النادري ينتظم في تدريبات غزل المحلة الجماعية
أخر الأخبار
كوستا يعوض غياب طارق حامد في مهمة الحفاظ على صدارة الدوري السعودي 11 دقيقة | المحترفون
أراوخو: لا أستطيع انتظار الكلاسيكو.. ومعركة فينسيوس النفسية 32 دقيقة | الدوري الإسباني
خالد لطيف: إصابة الونش ورحيل إمام عاشور من أسباب تأثر الزمالك.. و48 ساعة حاسمة 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
نونيز يغيب عن أوروجواي بسبب الإصابة ساعة | الدوري الإنجليزي
لاعب بلوزداد: حققنا فوزا مستحقا على الزمالك.. وسنذهب لتونس من أجل الصدارة ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات اليوم السبت 18-3-2023 والقنوات الناقلة.. تشيلسي والهلال وصنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
بعد العودة من الجزائر.. فيريرا يمنح لاعبي الزمالك 3 أيام راحة قبل مواجهة البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تسبب في هدف وأهدر الآخر.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت أمام ليون 12 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 2 فيفا يعلن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. وطريقة اختيار الفرق 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - لا بديل عن الفوز في المباراتين.. وانتظار نتيجة الهلال وصنداونز 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال