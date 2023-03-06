خبر في الجول - غزل المحلة يقيل عبد الباقي جمال من مهمة تدريب الفريق

قرر نادي غزل المحلة إقالة مدربه عبد الباقي جمال من منصبه بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، حسبما علم FilGoal.com.

واجتمع أعضاء شركة غزل المحلة لكرة القدم بعد الهزيمة أمام الداخلية وأستقروا على رحيل المدرب بعد الهزائم المتتالية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن رحيله في الساعات المقبلة.

ويتواجد الثلاثي خالد جلال وأسامة نبيه وخالد عيد ضمن المرشحين لخلافة عبد الباقي جمال.

وأكمل المحلة 6 مباريات متتالية دون فوز لأول مرة هذا الموسم.

ولم يفز المحلة منذ انتصاره على الزمالك يوم 24 يناير، إذ خسر بعدها 4 مرات وتعادل مرتين.

وتجمد رصيد غزل المحلة بعد الخسارة عند 27 نقطة في المركز السابع.

وبدأ غزل المحلة موسمه مع المدرب اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو قبل أن تتم إقالته في الجولة 12 ليتولى بعدها عبد الباقي جمال المهمة.

ورحل 34 مدربا عن الدوري المصري حتى الآن بعد مرور 21 جولة.

5 فرق تعاقب عليهم 3 مدربين حتى الآن:

الإسماعيلي: الإسباني خوان جاريدو (أقيل بعد الجولة الخامسة) – أيمن الجمل (مدرب مؤقت) – أحمد حسام "ميدو".

المصري: إيهاب جلال (أقيل بعد الجولة الرابعة) – طارق سليمان (مؤقت) – حسام حسن.

إنبي: أحمد كشري (أقيل بعد الجولة الثامنة) – هاني عبد الله (مؤقت) – طلعت يوسف.

البنك الأهلي: خالد جلال (أقيل بعد الجولة الخامسة) – حلمي طولان (أقيل بعد الجولة الثالثة عشر) – أمير عبد العزيز.

فاركو: البرتغالي نونو ألميدا (أقيل بعد الجولة السابعة) - إيهاب جلال (رحل بعد الجولة 15) - طارق العشري.

5 فرق أجرت التغيير في منصب المدير الفني مرة واحدة:

بيراميدز: تاكيس جونياس (أقيل بعد الجولة 11) – جايمي باتشيكو

طلائع الجيش: علاء عبد العال (استقالة بعد الجولة 3) – محمد يوسف

غزل المحلة: نيكوديموس بابافاسيلوس (أقيل بعد الجولة 12) – عبد الباقي جمال

أسوان: ربيع ياسين (إقالة بعد الجولة 3) – أيمن الرمادي

الزمالك: جوسفالدو فيريرا (أقيل بعد الجولة 15) – أسامة نبيه ثم عاد فيريرا من جديد

وهناك 8 فرق لم تحدث أي تغيير في منصب المدير الفني حتى الآن.

الأهلي – سموحة – الاتحاد – سيراميكا كليوباترا – المقاولون العرب – فيوتشر – الداخلية – حرس الحدود.