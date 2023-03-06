مباشر قرعة البطولة العربية.. انطلاق الحفل

الإثنين، 06 مارس 2023 - 19:14

كتب : FilGoal

البطولة العربية 2023

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة البطولة العربية في نسختها الجديدة.

وتقام نسخة البطولة العربية لموسم 2022-2023 تحت اسم كأس الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويشارك من مصر في البطولة كل من الزمالك وطلائع الجيش.

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الجيش الملكي المغربي 1

الوحدة الإماراتي 4

الشباب السعودي 7

القوة الجوية العراقي 8

الصفاقسي التونسي 11

قطر القطري 12

طلائع الجيش 13

النهضة العماني 15

الاتحاد المنستيري التونسي 18

السيب العماني 20

شبيبة الساورة الجزائري 24

انطلاق القرعة

البطولة العربية
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