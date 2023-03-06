مباشر قرعة البطولة العربية.. انطلاق الحفل
الإثنين، 06 مارس 2023 - 19:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة البطولة العربية في نسختها الجديدة.
وتقام نسخة البطولة العربية لموسم 2022-2023 تحت اسم كأس الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويشارك من مصر في البطولة كل من الزمالك وطلائع الجيش.
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الجيش الملكي المغربي 1
الوحدة الإماراتي 4
الشباب السعودي 7
القوة الجوية العراقي 8
الصفاقسي التونسي 11
قطر القطري 12
طلائع الجيش 13
النهضة العماني 15
الاتحاد المنستيري التونسي 18
السيب العماني 20
شبيبة الساورة الجزائري 24
انطلاق القرعة
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