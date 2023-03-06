مباشر قرعة البطولة العربية.. الزمالك ضد النصر السعودي ورونالدو

بعد الكشف عن الفرق المتنافسة.. موعد قرعة البطولة العربية في الرياض

الاتحاد القطري يعلن مشاركة السد وقطر في البطولة العربية

مدرب الترجي: الزمالك يمر بفترة غير جيدة ولكنه من الأفضل.. والفوز عليه مهم لضمان التأهل

كاف يعلن موقفه من معاقبة المغرب والجزائر عن أحداث أمم إفريقيا للمحليين

خبر في الجول - الاستقرار على الأندية المشاركة بدعوات خاصة في البطولة العربية

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الاتجاه لعدم ترشيح ناد ثالث للمشاركة في البطولة العربية

أسوان يطالب بالمشاركة في البطولة العربية

رئيس النصر يسخر من اتهامات مجاملة رونالدو تحكيميا