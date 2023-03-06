مباشر قرعة البطولة العربية.. الزمالك ضد النصر السعودي ورونالدو

الإثنين، 06 مارس 2023 - 19:14

كتب : FilGoal

رونالدو بقميص النصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة البطولة العربية في نسختها الجديدة.

وتقام نسخة البطولة العربية لموسم 2022-2023 تحت اسم كأس الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويشارك من مصر في البطولة كل من الزمالك وطلائع الجيش.

أخبار متعلقة:
بعد الكشف عن الفرق المتنافسة.. موعد قرعة البطولة العربية في الرياض الاتحاد القطري يعلن مشاركة السد وقطر في البطولة العربية خبر في الجول - الاستقرار على الأندية المشاركة بدعوات خاصة في البطولة العربية

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قرعة دور المجموعات

المجموعة الأولى

الترجي التونسي

الاتحاد السعودي

الشرطة العراقي

المجموعة التانية

الفريق الأول

الوداد المغربي

الفريق الثالث

الهلال السعودي

المجموعة الثالثة

الزمالك

الفريق الثاني

النصر السعودي

المجموعة الرابعة

شباب بلوزداد

الرجاء المغربي

قرعة الدور الأول

الجيش الملكي المغربي × الاتحاد الليبي

البرج اللبناني × الوحدة الإماراتي

المريخ السوداني × تشرين السوري

الشباب السعودي × القوة الجوية العراقي

الهلال السوداني × المنامة البحريني

الصفاقسي التونسي × قطر القطري

طلائع الجيش × أهلي طرابلس الليبي

النهضة العماني × شباب الخليل الفلسطيني

فحمان العماني × الاتحاد المنستيري التونسي

المحرق البحريني × السيب العماني

نواذيبو الموريتاني × شباب الأردن الأردني

الكويت الكويتي × شبيبة الساورة الجزائري

انطلاق القرعة

البطولة العربية
نرشح لكم
بعد الكشف عن الفرق المتنافسة.. موعد قرعة البطولة العربية في الرياض الاتحاد القطري يعلن مشاركة السد وقطر في البطولة العربية مدرب الترجي: الزمالك يمر بفترة غير جيدة ولكنه من الأفضل.. والفوز عليه مهم لضمان التأهل كاف يعلن موقفه من معاقبة المغرب والجزائر عن أحداث أمم إفريقيا للمحليين خبر في الجول - الاستقرار على الأندية المشاركة بدعوات خاصة في البطولة العربية مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الاتجاه لعدم ترشيح ناد ثالث للمشاركة في البطولة العربية أسوان يطالب بالمشاركة في البطولة العربية رئيس النصر يسخر من اتهامات مجاملة رونالدو تحكيميا
أخر الأخبار
مؤتمر نبيل معلول: لن نتأثر بالضغط الجماهيري لـ الزمالك.. ولا مجال للعواطف في كرة القدم 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الدنماركي - ألبورج ضد ميتيلاند.. إمام عاشور أساسي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
سجل أول أهدافه.. عبده يحيى رجل مباراة المصري وطلائع الجيش 30 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - غزل المحلة يقيل عبد الباقي جمال من مهمة تدريب الفريق 37 دقيقة | الدوري المصري
مباشر قرعة البطولة العربية.. الزمالك ضد النصر السعودي ورونالدو 52 دقيقة | الوطن العربي
في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب 53 دقيقة | الدوري المصري
الجزيري: الزمالك يمر بمرحلة سوء توفيق.. والفوز أهم من أن أسجل 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
للمرة الثانية على التوالي.. إمام عاشور أساسي مع ميتيلاند في مواجهة ألبورج 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد العربي يعلن عن المشاركين الأربعة في الدور التمهيدي من بطولة الأندية 2 جوائز الأفضل - تعرف على ترتيب محمد صلاح بين لاعبي العالم 3 أحمد مرتضى: لا توجد مشاكل في الزمالك وأطمئن الجميع.. وموعد عودة رئيس النادي 4 في الجول يكشف سبب غياب سداسي الزمالك عن قائمة مواجهة بيراميدز