مباشر قرعة البطولة العربية.. الزمالك ضد النصر السعودي ورونالدو
الإثنين، 06 مارس 2023 - 19:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة البطولة العربية في نسختها الجديدة.
وتقام نسخة البطولة العربية لموسم 2022-2023 تحت اسم كأس الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويشارك من مصر في البطولة كل من الزمالك وطلائع الجيش.
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قرعة دور المجموعات
المجموعة الأولى
الترجي التونسي
الاتحاد السعودي
الشرطة العراقي
المجموعة التانية
الفريق الأول
الوداد المغربي
الفريق الثالث
الهلال السعودي
المجموعة الثالثة
الزمالك
الفريق الثاني
النصر السعودي
المجموعة الرابعة
شباب بلوزداد
الرجاء المغربي
قرعة الدور الأول
الجيش الملكي المغربي × الاتحاد الليبي
البرج اللبناني × الوحدة الإماراتي
المريخ السوداني × تشرين السوري
الشباب السعودي × القوة الجوية العراقي
الهلال السوداني × المنامة البحريني
الصفاقسي التونسي × قطر القطري
طلائع الجيش × أهلي طرابلس الليبي
النهضة العماني × شباب الخليل الفلسطيني
فحمان العماني × الاتحاد المنستيري التونسي
المحرق البحريني × السيب العماني
نواذيبو الموريتاني × شباب الأردن الأردني
الكويت الكويتي × شبيبة الساورة الجزائري
انطلاق القرعة